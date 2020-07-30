'Vespa 946 Christian Dior' 2021 baharında satışta

Motosiklet dünyasının önemli markası Vespa, geride bıraktığı 74 yılını, Christian Dior ile yaptığı işbirliği ile taçlandırarak, tasarım mirasını ve özgür ruhunu yeniden şekillendiriyor. Bu işbirliğinin vücut bulan hali Vespa 946 Christian Dior ise her iki markanın geçmişine ışık tutuyor.

İtalya'da 1946 yılında kurulan ve motosiklet dünyasına yeni bir soluk getiren Vespa ile aynı yıl Fransa'da kurularak bir moda devi haline gelen Christian Dior, ortak miraslarından yola çıkarak daha özgür ve kreatif bir dünyaya ilham vermek için bir araya geldi. Dünyaca ünlü iki ikonik marka, hayata geçirdikleri yeni işbirliği ile tasarımlarına ilham olan özgürlük, hareket ve ifade ruhunu adeta yeniden tanımlıyor. İşbirliği; 2012 yılında Milano'da tanıtılan ve zarif ve modern çizgileri kadar teknolojik yenilikleriyle tanınan ikonik Vespa 946'nın güncel bir yorumu olan yeni modele hayat veriyor. Bu kapsamda Dior kadın koleksiyonlarının Kreatif Direktörü Maria Grazia Chiuri tarafından yeniden tasarlanan 'Vespa 946 Christian Dior', bir el sanatları atölyesinin titizliği, standartları ve hassasiyetiyle İtalya'da üretildi.

2021 baharında satışa sunulacak

Sınırlı sayıda üretilecek olan bu özel koleksiyonun, 2021 baharında dünyanın dört bir yanındaki Dior butiklerinde ve daha sonra Piaggio Group'un satış noktalarında satışa sunulması planlanıyor.

Altın rengi detaylar mavinin tonlarıyla buluşuyor

Vespa 946 Christian Dior gövdesinin rengi Dior Kreatif Departmanı ile birlikte geliştirilen özel bir renk olup, altın rengi detaylar ile tamamlanıyor. Selede maviye boyanmış hakiki deri ile aynı rengin farklı bir tonunda dikişler kullanılırken, elcikler yine mavi deri ve aynı rengin farklı bir tonunda dikişler ile kaplanıyor. Yine sele desteği de "Dior Monogram" orijinal kumaş döşemeyle kaplanıyor. Sağ tarafta "Christian Dior Paris" logolu özel bir sticker bulunurken, sol tarafta ise kişiselleştirme seçeneği sunuluyor.Sele altında bulunan kancada da özel "Christian Dior" logosu yer alıyor. - İSTANBUL