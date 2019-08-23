Son Dakika Haberleri: Vespa test sürüşü için Bodrum'da!
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Vespa test sürüşü için Bodrum'da!

52 dakika önce

Doğan Holding çatısı altında Türkiye'de temsil edilen motosiklet dünyasının moda markası Vespa, Bodrum'da düzenlenecek test sürüş etkinliği ile kullanıcılarla buluşuyor.

Vespa test sürüşü için Bodrum'da!, System.String[]

1 Eylül tarihine kadar Milta Bodrum Marina'da gerçekleşecek aktivitede, ikonik marka Vespa, Primavera 150 S ve GTS 300 Super Sport modelleri ile yer alırken, İtalyan şıklığının simgesi Moto Guzzi markasının V85 TT modeli ile Piaggio markasının gözdesi NRG50 test alanında motosiklet tutkunlarına keyifli deneyimler yaşatacak.

Türkiye'de Doğan Holding tarafından temsil edilen şık ve sportif modelleriyle dikkat çeken Vespa, Bodrum'da düzenlenecek test sürüş etkinliği ile kullanıcılarla buluşuyor. 1 Eylül tarihine kadar Milta Bodrum Marina'da gerçekleşecek aktivitede, ikonik marka Vespa Primavera 150 S ve GTS 300 Super Sport modelleri ile yer alırken, İtalyan şıklığının simgesi Moto Guzzi markasının V85 TT modeli ile Piaggio markasının gözdesi NRG50 test alanında motosiklet tutkunlarına keyifli deneyimler yaşatacak.

Doğan Holding, Türkiye, Bodrum, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:09 Kaynak: Bültenler
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