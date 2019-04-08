Son Dakika Haberleri: Vestager AB Kapsamında Bir Dijital Vergi Çağrısı Yaptı

Vestager AB Kapsamında Bir Dijital Vergi Çağrısı Yaptı

1 saat önce

– Avrupa Komisyonu Rekabet Müfettişi Margrethe Vestager Avrupa Birliği'nin, Google, Facebook, Amazon ve Apple gibi teknoloji şirketlerini hedefleyen birlik çapında bir dijital vergi uygulanması gerektiğini söyledi.

Vestager AB Kapsamında Bir Dijital Vergi Çağrısı Yaptı, System.String[]
– Avrupa Komisyonu Rekabet Müfettişi Margrethe Vestager Avrupa Birliği'nin, Google, Facebook, Amazon ve Apple gibi teknoloji şirketlerini hedefleyen birlik çapında bir dijital vergi uygulanması gerektiğini söyledi.

Dünyanın giderek daha ditital bir hale geldiğini belirten Vestager, "Dijital dünyayı vergilendirmeyi başaramazsak bu durum büyük bir soruna dönüşecektir. En iyi çözüm küresel bir çözüm olacaktır ancak kısa sürede etkili, bir çözüm arayacak olursak Avrupa başı çekmeli" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:31 Kaynak: DHA

Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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