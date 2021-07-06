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Vestel, "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka" oldu - Son Dakika

Vestel, "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka" oldu

06.07.2021 10:32
Vestel,

Vestel, Şikayetvar tarafından düzenlenen "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde (Achievement in Customer Excellence - A.C.E Awards) 8. kez üst üste "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka" seçildi.

Vestel, Şikayetvar tarafından düzenlenen "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri"nde (Achievement in Customer Excellence - A.C.E Awards) 8. kez üst üste "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka" seçildi.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Şikayetvar platformunun Türkiye'deki markaların müşteri memnuniyet yönetimini değerlendirdiği A.C.E. Awards 2020 ödülleri sahiplerini buldu.

Vestel, hem beyaz eşya hem de televizyon kategorilerinde, birincilik ödülü olan A.C.E Diamond Ödülü'nü almaya hak kazandı. Vestel, sürdürülebilir bir başarıya imza atarak 8. kez üst üste 'Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka' seçildi. Vestel Müşteri Hizmetleri, özellikle pandemi döneminde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar ve tüketicinin hayatını kolaylaştıran hizmetleriyle ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Vestel'in her koşulda tüketicisinin yanında olan bir marka olarak müşteri deneyimini daima yükseltme hedefinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yalnızca ürettiğimiz teknolojiyle değil, hizmet anlayışımızla da tüketicimize benzersiz bir deneyim vadediyoruz. Her beklenti ve talebe, olası her isteğe 'Vestel'le olur, neden olmasın?' diyerek yaklaşıyor, yenilikçi uygulama ve hizmetlere öncülük ediyoruz.

2020 yılı memnuniyet puanımız, pandemi döneminde sağlık çalışanları ve 65 yaş üstüne özel uygulamalara ek olarak toplum sağlığını gözeten çözümler, hızlı ve sonuç odaklı hizmet anlayışı ve şeffaf iletişim süreçlerimizin de etkisiyle yine artış gösterdi. Özverili çalışmalarıyla bu başarıyı elde eden Vestel Müşteri Hizmetleri ekiplerini tebrik ediyorum."

Vestel, Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka oldu

Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vestel, 'Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka' oldu - Son Dakika Ekonomi


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