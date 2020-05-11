Vestel VFit akıllı ürün ailesinin yeni üyesi Vestel Akıllı Saat satışa sunuldu.

Vestel açıklamasına göre, Vestel Akıllı Saat'te; 8 farklı spor modu, kalp atışı ölçümü, uyku takibi, adım ve mesafe ölçümü, nefes egzersizi ve müzik kontrolü özellikleri yer alıyor.

Vestel'in sağlık ve spor ekosistemi VFit ile entegre olan Vestel Akıllı Saat sayesinde kullanıcılar hem Vfit+ uygulamasından hem de akıllı saatlerinden günlük sağlık ve spor göstergelerini takip etme imkanı buluyor.

Ürünün uyku takibi ve kalp atışı ölçümü sayesinde sağlık için önem taşıyan uyku kalitesi de ölçümlenebiliyor.

Kullanıcılar ayrıca, müzik kontrolü ve nefes egzersizi de yapabiliyor.

Öte yandan, Vestel Akıllı Saat; çağrı, mesaj ve sosyal medya bildirimi, su geçirmeme özelliği, uzun pil ömrü ve fener fonksiyonuyla da öne çıkıyor.

Tam dokunmatik 1.3 inçlik IPS ekrana sahip olan akıllı saat, 12 mm'lik paslanmaz çelik gövdesiyle sunuluyor.

Kırmızı ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği bulunan Vestel Akıllı Saat'in ürün kutusunun içerisinde siyah kordon da hediye olarak geliyor.

Ürün, tavsiye edilen satış fiyatı 299 TL fiyatla satışa sunuluyor.