Vestel Ankastre ve Yemek.com'dan ramazan ayına özel proje - Son Dakika

Vestel ve Yemek.com'un hayata geçirdiği "Benim İftar Sofram" projesinde, 500'den fazla menü ve 2 binden fazla tarifle her gün kişiye özel farklı seçenekler sunuluyor.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının gelmesiyle birlikte geleneksel iftar sofraları da kurulmaya başlandı.

Vestel Ankastre ve Yemek.com'un hayata geçirdiği "Benim İftar Sofram" projesinde 500'den fazla menü ve 2 binden fazla tarifle her gün kişiye özel farklı seçenekler sunuluyor.

Vestel ve Yemek.com iş birliğiyle hayata geçirilen "Benim İftar Sofram"dan faydalanmak çok kolay. Yemek.com üzerinde bu ramazanda iftar sofralarının kaç kişilik olduğunu, günlük ortalama iftar sofrası bütçesini ve bu sofrayı hazırlamak için günlük olarak ayrılabilecek vakti bir kereliğe mahsus seçildiği takdirde, kişiselleştirilmiş 30 günlük iftar menüsü gerekli malzemeler ve tariflerin de yer aldığı bir şekilde hazır oluyor.

Toplamda 2 bini aşkın tarifin yer aldığı sistemde, 500'den fazla menü alternatifi doğuyor ve böylelikle "Akşama ne pişireceğim?" sorusu saniyeler içinde cevap buluyor.

Her bütçeye, vakte ve aileye uygun seçeneklerin yer aldığı "Benim İftar Sofram" kapsamında videolu tariflere ulaşmak da mümkün oluyor.