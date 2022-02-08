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Türkiye'nin Avrupa patent lideri Vestel oldu - Son Dakika

Türkiye'nin Avrupa patent lideri Vestel oldu

08.02.2022 11:12
Türkiye'nin Avrupa patent lideri Vestel oldu

Vestel, 2021 yılında Avrupa Patent Ofisinden Avrupa Patent (EP) belgesi alan Türk şirketleri arasında liderlik koltuğuna oturdu.

Vestel, 2021 yılında Avrupa Patent Ofisinden Avrupa Patent (EP) belgesi alan Türk şirketleri arasında liderlik koltuğuna oturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıl içinde en çok EP belgesi alan Türk şirketi olan Vestel, geniş patent portföyü ile küresel ticaretteki rekabet gücüne önemli katkı sağlayacak. Vestel, 2017 yılında da Avrupa Patent Ofisi"e yaptığı patent başvurularıyla o dönem en çok patent başvuru su yapan ilk 50 şirket arasına girmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Vestel'in Türkiye'de en çok AR-GE yatırımı yapan şirketlerin başında geldiğini belirtti.

Teknolojinin büyük bir hızla ilerlediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gelişmeleri yakından takip etmek, çok hızlı ve doğru aksiyon almak, AR-GE yatırımlarını artırmak önem taşıyor. AR-GE, şirketimizin yol göstericisi. Dünyanın farklı bölgelerinde uluslararası standartların ötesinde çalışan 1.500 kişilik bir AR-GE ekibimiz var. Bu ekiplerimizin başarısı ödüllerle tescillendiği gibi, ihracat şampiyonluğumuzun da temelini oluşturuyor. 23 yıldır sektörümüzün ihracat şampiyonu olmamız rastlantı değil. İhracatımızın önemli bir bölümünü oluşturan Avrupa'daki rekabet gücümüzü, AR-GE'ye dayalı teknoloji üretimimizden alıyoruz. Yeni dönemde de Avrupa ve ABD'deki gelişmeleri yakından izleyerek güçlü bir patent portföyü oluşturmayı hedefliyoruz."

Vestel, SEP lisans programına katılan ilk ve tek Türk şirketi

Verilen bilgiye göre, teknoloji sektöründeki patentler arasında önemli yere sahip olan SEP'ler (Standarda Esas Patent), teknoloji standartlarında tüm endüstri tarafından kullanılması zorunlu olan patentler olarak öne çıkıyor.

Vestel, görüntü sıkıştırma teknolojisi ile ilgili dünyada en itibarlı ve geniş katılımlı lisans programlarından biri olan Mpeg LA'in lisans programında SEP'i ile patent sahibi olarak yer alan tek Türk şirketi olurken, Vestel'in görüntü sıkıştırma teknolojisinde SEP olarak tescillenmiş başka patentleri de bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin Avrupa patent lideri Vestel oldu - Son Dakika


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