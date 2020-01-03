Vestel Beyaz Eşya'dan 18,4 milyon avroluk kredi sözleşmesi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vestel Beyaz Eşya'dan 18,4 milyon avroluk kredi sözleşmesi - Son Dakika Ekonomi

Vestel Beyaz Eşya'dan 18,4 milyon avroluk kredi sözleşmesi

6 saat önce

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH ile 18 milyon 350 bin avro tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Vestel Beyaz Eşya'dan 18,4 milyon avroluk kredi sözleşmesi, System.String[]

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH ile 18 milyon 350 bin avro tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin pazardaki konumunu güçlendirmeye ve artan müşteri taleplerini karşılamaya yönelik yapılan kapasite artışı yatırımlarının finansmanı için, uzun vadeli borçlanma stratejimiz paralelinde, şirketimiz ile AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH arasında, HERMES garantili, 18 milyon 350 bin avro tutarında, 6 ayda bir eşit taksit ödemeli ve 10 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzalanmış olup kredi kullanımlarına başlanmıştır."

Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1 çocuk annesi kadın, evlilik vaadiyle 95 bin lira dolandırıldı
Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti Son dakika: Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Son Dakika Haberleri
19:21 Cep telefonu kredisinde vade 3 aya iniyor - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:48 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
18:46 Borsada değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:10 İranlı komutanın öldürülmesi altın fiyatlarını yükseltti - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 19:50:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vestel Beyaz Eşya'dan 18,4 milyon avroluk kredi sözleşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]