Vestel Beyaz Eşya'dan 18,4 milyon avroluk kredi sözleşmesi

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ, AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH ile 18 milyon 350 bin avro tutarında kredi sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin pazardaki konumunu güçlendirmeye ve artan müşteri taleplerini karşılamaya yönelik yapılan kapasite artışı yatırımlarının finansmanı için, uzun vadeli borçlanma stratejimiz paralelinde, şirketimiz ile AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH arasında, HERMES garantili, 18 milyon 350 bin avro tutarında, 6 ayda bir eşit taksit ödemeli ve 10 yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzalanmış olup kredi kullanımlarına başlanmıştır."