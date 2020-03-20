Vestel'den evde kalanlar için küçük ev aletleri kampanyası - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vestel'den evde kalanlar için küçük ev aletleri kampanyası - Son Dakika Ekonomi

Vestel'den evde kalanlar için küçük ev aletleri kampanyası

6 saat önce

Vestel, koronavirüs nedeniyle evde kalanlar için küçük ev aletlerinde kampanya başlattı.

Vestel'den evde kalanlar için küçük ev aletleri kampanyası, System.String[]

Vestel, koronavirüs nedeniyle evde kalanlar için küçük ev aletlerinde kampanya başlattı.

Vestel'in açıklamasına göre, evden çalışma, sosyal izolasyon, okulların tatil olması gibi nedenlerle vatandaşlar evden daha fazla vakit geçirecek. Şirket, bu kapsamda kampanya başlattığı bazı küçük ev aletlerinde bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı sağlıklı tarifler hazırlama imkanı sunuyor.

Hem sıcak hem soğuk tariflerde kullanılabilen, 7 farklı akıllı program ve pişirme fonksiyonuyla Vestel Ziyafet Pişirici Blender, 1399 TL yerine 1199 TL fiyatıyla Vestel.com.tr'de alıcılarını bekliyor. Blender alana Ziyafet Tarifleri Kitabı hediye ediliyor. 10 kademeli hız ayarı ve 5 litrelik paslanmaz çelik karıştırma haznesiyle ön plana çıkan Tarçın Stand Mikser 1299 TL'den 1199 TL'ye düşmüş durumda.

Vestel Enerjik Vita katı meyve sıkacağı Vestel.com.tr üzerinden 999 TL'ye satın alınabilir. Vestel Küçük Ev Aletleri'nin aranan üyelerinden olan ve her moda uygun, sağlıklı öğünler hazırlamayı mümkün kılan Mix&Go 239 TL'lik fiyatıyla tercih sebebi oluyor. 12 fincan kapasiteli Vestel Taze Kahve Makinesi 999 TL'ye alıcılarını bekliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:38 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi Altının kilogramı 314 bin liraya yükseldi
Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti Alex de Souza, farkındalık yaratmak için heykeline eldiven ve maske takan taraftarlara teşekkür etti         
14:12
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler         
12:32
Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek Galatasaray, Şener Özbayraklı'nın yerine Nazım Sangare'yi transfer edecek         
11:21
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek         
10:51
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı         
08:34
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi         
08:20
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 20:28:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vestel'den evde kalanlar için küçük ev aletleri kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]