Son Dakika Haberleri: Vestel'den Evlenen Çiftlere Takı Takma Modasını Değiştirebilecek Hareket!
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Vestel'den Evlenen Çiftlere Takı Takma Modasını Değiştirebilecek Hareket!

1 saat önce

Vestel'den Evlenen Çiftlere Takı Takma Modasını Değiştirebilecek Hareket! Vestel'den Takılabilir Ev Aletleri, Evlenen Çiftlere Hediye Edilebilir!

Vestel'den Evlenen Çiftlere Takı Takma Modasını Değiştirebilecek Hareket!, System.String[]
Vestel'den Evlenen Çiftlere Takı Takma Modasını Değiştirebilecek Hareket!


Vestel'den Takılabilir Ev Aletleri, Evlenen Çiftlere Hediye Edilebilir! Vestel Takılabilir Ev Aletleri Kampanyasında hangi ürünler var?

Düğün geleneklerimizin vazgeçilmezi takı törenleri için Vestel'den yaratıcı bir fikir geldi. Evlenen çiftlere destek olmak için altın, para yada değerli ziynet eşyası alternatifleri artık var. Vestel Takılabilir Ev Aletleri ile beyaz eşya, tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri gibi ürünleri altın takar gibi hediye olarak takabilirsiniz.

Vestel, beyaz eşya, tüketici elektroniği ve küçük ev aletlerinin takı olarak hediye edilebilmesini sağlayacak; yeni "takılabilir ev aletleri" çözümünü kullanıma sundu. Buna göre evlenecek çiftlere TV; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, ütü, blender seti gibi bir çok farklı ürün hediye çeki seçenekleri ile Vestel Yetkili Satıcı mağazalarından alınıp kullanılabilir.

Hediye Edien takılar elbette istenirse bir başka üründe indirim çeki olarakta kullanılabilir.
Vestel, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:45 Kaynak: Teknotalk.com
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