Vestel'den gün ışığı teknolojisiyle ekstra hijyen ve uzun ömür

Vestel, geliştirdiği gün ışığı teknolojisi ile gıdada, bulaşıkta ve çamaşırda ekstra hijyen ve uzun ömür vadediyor.

Vestel açıklamasına göre, şirket, dünya çapındaki 8 Ar-Ge merkezindeki bin 700 mühendisiyle tüketicinin beklentilerine yönelik hayatını kolaylaştıracak ürünler geliştirmeyi sürdürüyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle bireyler daha çok hijyen sağlayan ürünlere yöneliyor. Vestel'in uzun yıllardır üzerinde çalışarak uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen gün ışığı teknolojisine sahip ürünleri daha hijyenik bir hayat vadediyor. Gün ışığı teknolojisine sahip Vestel bulaşık ve çamaşır makineleri, daha az kimyasal kullanarak daha fazla hijyenik ve güvenli ortamlar oluşturmak isteyenler için ideal kullanım sunuyor.

Çamaşır ve bulaşık makinelerinde gün ışığı teknolojisiyle kullanıcıya maksimum temizlik vadeden ürünler, aynı zamanda az enerji ve su tüketerek doğayı da koruyor. Gün ışığı teknolojisine sahip Vestel buzdolapları ise içerideki hava kalitesini artırarak gıdaların daha uzun süre taze ve doğal bir şekilde korunmasını sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, hijyen beklentisini maksimum seviyede karşılayan ürünlerin özellikle son dönemde ön plana çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını kısa sürede tüketici ihtiyaç ve taleplerinde değişikliklere neden oldu. Tüketici artık maksimum hijyeni sağlayacak, kendisini daha fazla güvende hissettirecek ürünler istiyor. Vestel olarak bin 700 kişilik güçlü Ar-Ge mühendisi kadromuzla gıda israfını önleyen, daha az enerji ve su tüketen ürünler tasarlarken, öte yandan sağlıklı yaşam beklentilerine cevap vermeye de odaklanmıştık.

Nitekim bugün geldiğimiz noktada ne kadar isabetli bir yönümüz olduğunu bir kez daha anladık. Yeni lanse ettiğimiz gün ışığı teknolojisine sahip ürünlerimiz kısa sürede yoğun taleple karşılaştı. Bu da müşteriyi merkeze alan teknoloji üretiminin bir sonucu."

Güneş ışığından ilham alarak geliştirildi

Güneş ışığı yaşamı beslerken, aynı zamanda temas ettiği noktalarda hava kalitesini artırarak bizi zararlı oluşumlara karşı koruyor.

Vestel'in güneş ışığından ilham alarak geliştirdiği gün ışığı teknolojisi de buzdolabı içindeki havayı temizliyor ve gıdaların temas ettiği hava kalitesini artırıyor.

Bu sayede her türlü gıda daha uzun süre daha taze ve doğal bir şekilde korunuyor.

Bu teknoloji bulaşık makinesinde ise yaydığı doğal ışık ile bulaşıklarda ekstra hijyen sağlıyor.

Gün Işığı, Hızlı Gün Işığı, Susuz Gün Işığı ve Bebek Kıyafeti adında dört farklı programa sahip çamaşır makinesi ise güvenilir bir hijyen sağlıyor.

Çamaşırlara özel ışık vererek ekstra hijyenik yıkama gerçekleştiren bu teknoloji sayesinde yıkamada yüksek düzeyde hijyen elde edilirken, su kullanmadan sterilizasyon sağlama imkanı da sunuluyor.

Susuz Gün Işığı isimli ve özel tambur hareketleriyle her yüzeyin gün ışığına maruz kalmasını sağlayan program sayesinde yıkamaya ihtiyaç duyulmadan, sadece özel ışıkla 29 dakikada çamaşır, ayakkabı, kağıt para, kredi kartı, cüzdan gibi günlük hayatta sık temas edilen birçok eşya kolayca hijyenik hale geliyor.

Vestel, ürettiği bu teknolojilerle insanlara daha sağlıklı ve konforlu bir günlük hayat vadediyor.

Gün ışığı teknolojisi istenirse ek kimyasal dezenfektanlar kullanmadan çamaşırlarda yüksek hijyen seviyesi de sağlıyor.

Tamburdaki özel ışık kaynağından uygulanan ışınlar sayesinde standart yıkamaya ek olarak ekstra hijyen sağlanıyor. Daha az deterjan kullanımıyla çevre dostu bir ürün olarak öne çıkan bu teknoloji doğaya karşı da sorumluluklarını yerine getiriyor.

Öte yandan, Vestel Gün Işığı Inverter Klimalar, sahip olduğu ışın teknolojisi ile hijyen sağlıyor, çok kademeli filtreleme sistemiyle tertemiz bir ortam havası sunuyor.

Gün ışığı teknolojisi hem iç ortamın hava kalitesini arttırıyor hem de iç ünite eşanjör yüzeyinin temiz kalmasını sağlıyor.