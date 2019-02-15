Son Dakika Haberleri: Vestel'den Kampanya

Vestel'den Kampanya

1 saat önce

Vestel, hazırladığı kampanya ile Mix & Go ve desibel kulaklıkları 28 Şubat'a kadar 468 lira yerine 209 liradan satışa çıkardı.

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Vestel, hazırladığı kampanya ile Mix & Go ve desibel kulaklıkları 28 Şubat'a kadar 468 lira yerine 209 liradan satışa çıkardı.

Vestel tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde küçük ev aletleri satmayan şirket, bugün bir kampanya yaparak iki ürünü uygun fiyata birleştirdi.

Kampanya kapsamında müşteriler, Mix & Go ve desibel kulaklık ürünlerine 28 Şubat'a kadar 468 lira yerine 209 liradan satın alabilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:09 Kaynak: AA

14 Şubat, Sevgililer Günü, 28 Şubat, Vestel, Güncel
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