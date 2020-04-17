Vestel'den Kanser tedavisi gören çocuklara destek

Yüksek enfeksiyon riski taşıyan kanser tedavisi gören çocuklar, Covid-19 pandemisi nedeniyle tedavi gördükleri hastanelerde virüs bulaşma ihtimaliyle yüz yüzeler ve sıkı tedbirler ile daha izole bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği aracılığıyla miniklere el uzatan Vestel, çocukların tedavi süreçlerinde oluşan ve destek gerektiren masraflarını üstleniyor.



Covid-19 tehdidi nedeniyle yaşamsal sorunları daha çok artan ve tedavileri Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği tarafından takip edilen çocuklara destek Vestel'den geldi. Çocukların özel destek gerektiren masraflarının tamamını üstlenen şirket ayrıca 19-21 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği Çarşı Pazar Kampanyası kapsamında elde edeceği cironun yüzde 5'ini de Kanser Çocuğumdan Uzak Dur Derneği'ne bağışlayacak.



Tedavileri devam edecek çocuklara destek olan şirketeteşekkürlerini ileten derneğin kurucu başkanı Burcu Özkan," Covid-19 pandemisi kanser hastası çocuklar açısından büyük risk oluşturduğu gibi, titizlikle takip edilmesi gereken tedavi süreçlerini de sekteye uğrattı. Özel hastanelerin tedavi masraflarını karşılayamayacak aileler desteğe ihtiyaç duyuyor. Kaldıkları servislerde virüs nedeni ile zor günler geçiren kanser tedavisi gören çocuklarımız için duyarlılık göstererek örnek teşkil eden büyük Vestel Ailesi'ne teşekkürlerimizi iletiyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL