Kandıra ilçesi Çarşı Caddesi'nde hizmet vermeye başlayan Vestel mağazası, beyaz eşyadan ankastreye, küçük ev aletlerinden ısıtma ve soğutma sistemlerine, mobil cihazlar ve aksesuarlara kadar en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini Kocaeli'deki tüketicilerle buluşturuyor.

Kaynak: AA

Kocaeli, Türkiye, Vestel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vestel'den Kocaeli'ye yeni nesil mağaza - Son Dakika

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