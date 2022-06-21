Vestel'den Kocaeli'ye yeni nesil mağaza - Son Dakika
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Vestel'den Kocaeli'ye yeni nesil mağaza

21.06.2022 13:15
Vestel'den Kocaeli'ye yeni nesil mağaza

Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürerek yenilenen konseptiyle son mağazasını Kocaeli'de açtı.

Vestel, yeni mağaza açılışlarıyla büyümesini sürdürerek yenilenen konseptiyle son mağazasını Kocaeli'de açtı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 81 ilinde mağazaları bulunan Vestel, tüketici deneyimi sunduğu yenilenen konseptli mağazacılık anlayışını Kocaeli'ye taşıdı.

Kandıra ilçesi Çarşı Caddesi'nde hizmet vermeye başlayan Vestel mağazası, beyaz eşyadan ankastreye, küçük ev aletlerinden ısıtma ve soğutma sistemlerine, mobil cihazlar ve aksesuarlara kadar en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünlerini Kocaeli'deki tüketicilerle buluşturuyor.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Türkiye, Vestel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vestel'den Kocaeli'ye yeni nesil mağaza - Son Dakika

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