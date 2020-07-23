Vestel'den tüketicinin sağlıklı yaşam tercihine ürünleriyle destek - Son Dakika

Vestel'den tüketicinin sağlıklı yaşam tercihine ürünleriyle destek

Vestel, yeni geliştirdiği günışığı teknolojisiyle çamaşır ve bulaşık makinelerinde kullanıcıya maksimum temizlik sunduğunu duyurdu.

Vestel'den tüketicinin sağlıklı yaşam tercihine ürünleriyle destek, System.String[]

Vestel, yeni geliştirdiği günışığı teknolojisiyle çamaşır ve bulaşık makinelerinde kullanıcıya maksimum temizlik sunduğunu duyurdu. Şirket, yeni teknolojisiyle aynı zamanda az enerji ve su tüketerek doğayı da koruyor.

Vestel, dünya çapındaki 8 Ar-Ge merkezindeki 1600 mühendisiyle tüketicinin beklentilerine cevap vererek, hayatını kolaylaştıracak ürünler geliştirmeye devam ediyor. 2020 yılının başından itibaren neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alarak iş ve ev düzenimizi değiştiren Kovid-19 pandemisi nedeniyle bireyler daha çok hijyen sağlayan ürünlere yöneliyor. Vestel'in uzun yıllardır üzerinde çalışarak uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen 'Günışığı teknolojisi'ne sahip ürünleri daha hijyenik bir hayat vadettiğini duyurdu.

Hijyen beklentisini maksimum seviyede karşılayan ürünlerin özellikle son dönemde ön plana çıktığını kaydeden Vestel CEO'su Turan Erdoğan, "Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi kısa sürede tüketici ihtiyaç ve taleplerinde değişikliklere neden oldu. Tüketici artık maksimum hijyeni sağlayacak, kendisini daha fazla güvende hissettirecek ürünler istiyor. Vestel olarak 1700 kişilik güçlü Ar-Ge mühendisi kadromuzla gıda israfını önleyen, daha az enerji ve su tüketen ürünler tasarlarken, öte yandan sağlıklı yaşam beklentilerine cevap vermeye de odaklanmıştık. Nitekim bugün geldiğimiz noktada ne kadar isabetli bir yönümüz olduğunu bir kez daha anladık. Yeni lanse ettiğimiz günışığı teknolojisine sahip ürünlerimiz kısa sürede yoğun taleple karşılaştı. Bu da müşteriyi merkeze alan teknoloji üretiminin bir sonucu." ifadelerini kullandı.

Güneş ışığından ilham alınan 'gün ışığı teknolojisi'

Yapılan bilgilendirmede; Vestel'in Güneş ışığından ilham alarak geliştirdiği gün ışığı teknolojisi de buzdolabı içindeki havayı temizliyor ve gıdaların temas ettiği hava kalitesini artırıyor. Bu sayede her türlü gıda daha uzun süre daha taze ve doğal bir şekilde korunuyor. Bu teknoloji bulaşık makinesinde ise yaydığı doğal ışık ile bulaşıklarda ekstra hijyen sağlıyor. Gün ışığı, hızlı gün ışığı, susuz gün ışığı ve bebek kıyafeti adında dört farklı programa sahip çamaşır makinesi ise güvenilir bir hijyen sağlıyor. Çamaşırlara özel ışık vererek ekstra hijyenik yıkama gerçekleştiren bu teknoloji sayesinde yıkamada yüksek düzeyde hijyen elde edilirken, su kullanmadan sterilizasyon sağlama imkanı da sunuluyor. 'susuz gün ışığı' adı verilen ve özel tambur hareketleriyle her yüzeyin gün ışığına maruz kalmasını sağlayan program sayesinde yıkamaya ihtiyaç duyulmadan, sadece özel ışıkla 29 dakikada çamaşır, ayakkabı, kağıt para, kredi kartı, cüzdan gibi günlük hayatta sık temas edilen birçok eşya kolayca hijyenik hale geliyor.

Ayrıca Vestel gün ışığı inverter klimalar da sahip olduğu ışın teknolojisi ile hijyen sağlıyor, çok kademeli filtreleme sistemiyle tertemiz bir ortam havası sunuyor. Gün ışığı teknolojisi hem iç ortamın hava kalitesini arttırıyor hem de iç ünite eşanjör yüzeyinin temiz kalmasını sağlıyor. - İSTANBUL

Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 10:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vestel'den tüketicinin sağlıklı yaşam tercihine ürünleriyle destek - Son Dakika Ekonomi

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