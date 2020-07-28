Vestel derin dondurucularda 24 saatte kapıya teslimat

Kurban Bayramı'nda daha fazla ihtiyaç duyulan derin dondurucular, Vestel'in uygulamasıyla 24 saatte teslim ediliyor.

Vestel açıklamasına göre, Vestel derin dondurucular, gıdaların vitamin değerini yüzde 95'e, nem değerini ise yüzde 100'e kadar koruyor. Kurban Bayramı'na özel 999 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan Vestel derin dondurucuların teslimatı 24 saatte sağlanıyor.

Et ve sebzeleri 4 mevsim tazeliğini koruyarak saklamaya yardımcı Vestel derin dondurucular, Vestel.com.tr üzerinden 14.30'a kadar sipariş verilmesi halinde ertesi gün kapıya kadar teslim ediliyor.

Sandık tipi yatay ve çekmeceli dikey seçenekleriyle Vestel derin dondurucular, Kurban Bayramı'na özel 200 TL'ye varan indirimlerle satışa sunuluyor.