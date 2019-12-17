Vestel'e 'Dünya Lideri Nişanı' - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vestel'e 'Dünya Lideri Nişanı' - Son Dakika Ekonomi

Vestel'e 'Dünya Lideri Nişanı'

7 saat önce

Dünya genelinde kurumsal sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren The Green Organisation, engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesi nedeniyle Vestel'e 'Dünya Lideri Nişanı' verdi.

Vestel'e 'Dünya Lideri Nişanı', System.String[]

Dünya genelinde kurumsal sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren The Green Organisation, engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesi nedeniyle Vestel'e 'Dünya Lideri Nişanı' verdi.


Yardıma ve bakıma muhtaç engelli hayvanlara, kullanım ömrünü tamamlamış ürünlerin parçalarından yürüteç tasarlayan Vestel'e yeni bir ödül geldi. Dünyadaki kurumsal sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren The Green Organisation, ödül alan tüm şirketler arasında bağımsız jüri tarafından yapılan inceleme sonucunda Vestel'e 'Dünya Lideri Nişanı' (CSR World Leader) verdi.


Birleşik Krallık Parlamento binasında gerçekleştirilen törende ödülü, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Memed Umut Özkaban teslim aldı. Zorlu Holding'in 'Akıllı Hayat 2030' vizyonu çerçevesinde her canlının geleceği için teknoloji geliştirmeye devam ettiklerine dikkat çeken Özkaban, "Vestel Beyaz Eşya olarak öncelikli amacımız; doğanın gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçları temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılmak. Bu amaç ve Vestel teknolojisini birleştirerek daha birçok projeye imza atacağız." ifadelerini kullandı.


Vestel, Temmuz ayında İngiltere'de düzenlenen 'International CSR Excellence Awards 2019'da 'En İyi Uygulama Ödülü' almıştı. - İSTANBUL

Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınır meselesi yüzünden kavga ettiği komşusu engelli vatandaşı dövüp çukura attı
Beyaz eşya devi Whirlpool, İngiltere'de 500 bin çamaşır makinesini geri çağırdı Hakimleri görevden almanın önünü açan yasa tasarısı Polonya'yı karıştırdı! AB'den ayrılabilir TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında

Son Dakika Haberleri
21:15 Fitch: Ticaret gerilimi ortadan kalkmadı - Son Dakika Ekonomi
20:50 KARADENİZBİRLİK, çiftçiye 120 milyon lira ödeme yaptı - Son Dakika Ekonomi
20:30 Hazine'den 1.95 milyarlık kira sertifikası ihracı - Son Dakika Ekonomi
20:30 Fitch Ratings: ABD-Çin arasındaki ticari gerilim azalsa da sorun çözülmedi - Son Dakika Ekonomi
20:03 Beyaz eşya sektöründe dev iş birliği - Son Dakika Ekonomi
19:11 Beyaz eşya devi Whirlpool, İngiltere'de 500 bin çamaşır makinesini geri çağırdı - Son Dakika Ekonomi
18:31 Hakimleri görevden almanın önünü açan yasa tasarısı Polonya'yı karıştırdı! AB'den ayrılabilir - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:17:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vestel'e 'Dünya Lideri Nişanı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]