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Vestel'e 'En İyi Ar-Ge Merkezi' ödülü

6 saat önce

Vestel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri'nde birinci oldu.

Vestel'e 'En İyi Ar-Ge Merkezi' ödülü, System.String[]

Vestel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödülleri'nde birinci oldu. İstihdam kapasitelerine göre kategorilere ayrılan ödül töreninde Vestel, 250 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden büyük ölçekli firmalar arasında birincilik ödülüne layık görüldü.


Vestel Elektronik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge Merkezleri Ödülleri'nden birincilik ödülüyle döndü. Şirketten yapılan açıklamaya göre; Ar-Ge merkezleri arasında personel istihdamı, harcama yoğunluğu, proje kapasitesi, iş birliği ve etkileşim, ticarileşme ve fikri mülkiyet yetkinliği gibi kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede öne çıkan marka, 250 ve üzerinde Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinin değerlendirildiği kategoride birinciliğe layık görüldü. 19 Kasım'da düzenlenen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende Vestel Elektronik Genel Müdürü İsmail Murat Sarpel birincilik ödülünü aldı.


Vestel olarak Türkiye ve dünya pazarlarına yenilikçi ürünler ve servisler sunmak için 8 Ar-Ge merkezinde bilgi ve teknolojiye yatırım yaptıklarının altını çizen Vestel Elektronik Genel Müdürü İsmail Murat Sarpel, "Böylesine kıymetli bir ödül organizasyonundan birincilikle dönmenin gururunu yaşıyoruz. Uluslararası rekabet ortamında varlığımızı sürdürmenin temelinde inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımız yer alıyor. Müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayan, Ar-Ge ve ürün geliştirme stratejisi ile çalışan bin 600 kişilik bir Ar-Ge ekibimiz var. Vestel olarak teknolojiyi takip eden değil, ona yön veren şirketlerdeniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın da açıkladığı gibi Ar-Ge harcamalarına özel sektör öncülük ediyor. Biz de Vestel olarak her yıl gelirlerimizin yüzde 2'sini Ar-Ge'ye ayırıyoruz. Biliyoruz ki Ar-Ge yapmayan, yeni ürün yeni teknoloji geliştirmeyen şirketler rekabetle başa çıkamaz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 04:16 Kaynak: İHA
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