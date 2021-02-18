Vestel'e Japonya'dan "TPM World Class Ödülü"

Vestel Elektronik, Japon Fabrika Bakım Enstitüsü (JIPM) tarafından verilen Toplam Üretken Yönetim (TPM) programının en yüksek seviyesi olan World Class Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirket açıklamasına göre, Vestel, bu başarıyla 6 ayrı fabrikada eş zamanlı yaptığı çalışmalarla tüketici elektroniği sektöründe bu prestijli ödülü alan dünyadaki "ilk" ve "tek" şirket oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Vestel'in sektöründe dünyanın en güçlü üretim ve teknoloji grubu olma vizyonu ile ilerlediğini belirtti.

Türkiye'de Endüstri 4.0 uygulamalarına öncülük ettiklerini ve bu dönüşümü tamamlayan ilk şirket olma hedefiyle çok ciddi uygulamalar yaptıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üretimde operasyon mükemmellik anlayışı üzerine kurulu bir Japon yönetim modeli olan TPM faaliyetleri, Vestel fabrikalarında 10 yılı aşkın bir süredir titizlikle yürütülüyor. Bu anlayışla her geçen gün üretim verimliliğini artırıyor, kayıpları en aza indiriyoruz. Daha önce tüm TPM aşama ödüllerini kazanmış bir şirket olarak, en üst seviyeye ulaşıp TPM World Class Ödülü'nü almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesine prestijli bir organizasyonun 56 yıllık tarihinde bu unvanı almaya hak kazanan dünya çapındaki 15 şirketten biri olmamız bu ülkenin gururudur."

Verilen bilgiye göre, 5 ana aşamadan oluşan ve 1964 yılından bu yana 3 bin 700'e yakın başvuru alan bu mükemmellik programında bugüne dek Volvo, Mazda, Unilever gibi yalnızca 15 dünya devi firma TPM World Class Ödülü'nü almaya hak kazandı. JIPM tarafından belirlenen TPM modeli ile verimliliği, çalışanların yetkinliğini ve kaliteyi en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen üretici firmaların World Class seviyesine ulaşması ortalama 14 yıl olarak belirtilirken, Vestel, bu başarıya 10 yılda ulaşan "ilk" ve "tek" firma oldu.