Vestel'e Ticaret Bakanlığından ödül

Vestel, perakende sektörüne getirdiği yenilikleri, tüketici odaklı hizmet ve uygulamaları, müşteri memnuniyeti merkezli çalışmaları neticesinde Ticaret Bakanlığı tarafından ödüle layık görüldü.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu.

Ödül organizasyonu kapsamında Vestel, 2020 yılında gerçekleştirdiği uygulamalarla "Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma" kategorisinde ödüle layık görüldü. Törende ödülü Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yıldıray Başkurt, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan aldı.

Vestel, bireylerin hayatını kolaylaştıran teknolojilerin yanında perakendede çığır açan ve salgın döneminde tüketicinin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamasını sağlayan "24 Saatte Teslim" uygulaması, sağlık çalışanlarına özel 7/24 kesintisiz hizmet, tüketicinin teknik sorunlarını gidermesi amacıyla kurulan "Çözümü Var" adlı web sitesi, müşterilerin kolayca randevu oluşturabileceği e-randevu sistemi gibi yenilikçi müşteri hizmetleri uygulamalarıyla bu ödülü almaya hak kazandı.

Vestel, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarma amacıyla elde edilen başarıların sürdürülebilirliğine odaklanarak, 2020 yılında devreye alınan ve fark yaratan uygulamaları geliştirerek devam ettirmeyi hedefliyor.