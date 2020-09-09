Vestel'e uluslararası 3 tasarım ödülü

Uluslararası tasarım dünyasının önde gelen ödül organizasyonlarından biri olan RedDot Design Awards 2020'nin sonuçları açıklandı. Vestel 3 ürünüyle ödüle layık görülerek, tüm kategorilerde Türkiye'den en fazla ödül alan marka olduğu belirtildi.

50 ülkeden yaklaşık 7 bin tasarımın değerlendirildiği RedDot Design Awards'un 2020 yılı kazananları açıklandı. Tasarım dünyasının Oscar'ı olarak belirtilen uluslararası prestijli ödül organizasyonu RedDot kapsamında Vestel beyaz eşyanın, 3 tasarım ödülü alarak ülkeye en fazla ödül getiren marka olduğu bildirildi.

Verilen bilgiye göre, markanın evinde yoğurt, sirke, turşu gibi sağlıklı gıdalar yapmak isteyen bireylere bu olanağı sunan, vakum bölmesiyle gıda israfını önleyen ve 19 farklı kullanım şekliyle kullanıcıya büyük kolaylık sağlayan Maya Buzdolabı ile Duo Ankastre Fırın ve T30 çamaşır kurutma makineleri ödüle layık görüldü. - İSTANBUL