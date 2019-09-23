Son Dakika Haberleri: Vestel, global tasarım yarışması EPDA'dan 3 ödül aldı
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Vestel, global tasarım yarışması EPDA'dan 3 ödül aldı

21 dakika önce

Vestel, European Product Design Award'dan (EPDA) 3 ödül aldı.

Vestel, global tasarım yarışması EPDA'dan 3 ödül aldı, System.String[]

Vestel, European Product Design Award'dan (EPDA) 3 ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, önemli global tasarım yarışmalarından European Product Design Award'da, henüz üretim aşamasına geçmemiş kavramsal tasarım projeleriyle biri bronz, ikisi mansiyon olmak üzere toplam 3 ödül kazandı.

Yarışmada Vestel'in taşınabilir görüntü ve ses sistemi Walkabout bronz ödüle layık görülürken, taşınabilir televizyon ünitesi Moon ve akıllı ev asistanı Mate mansiyon ödülü aldı.

Bu ödüllerle birlikte Vestel tasarımları, 2019 yılında uluslararası programlardan toplam 30 ödül kazanmış oldu.

European Product Design Award, her yıl 19 farklı kategoride günlük hayatı kolaylaştıran ve yenilikçi çözümler sunan tasarımlara veriliyor.

Dünyanın dört bir yanından başvuru alan ödül programı, Avrupa Parlamentosu işbirliği ile yürütülen tek tasarım yarışması olma özelliği taşıyor.

Vestel, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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