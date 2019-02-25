Vestel hisselerinde hızlı yükseliş
1 saat önce
Sert yükseliş sonrası işlem sırası durdurulan Vestel hisseleri işlemlere açıldıktan sonra yükselişini sürdürüyor.
Sert yükseliş sonrası işlem sırası durdurulan Vestel
hisseleri işlemlere açıldıktan sonra yükselişini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:10
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