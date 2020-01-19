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Vestel, Icron İşbirliğinden Ne Gibi Kazanımlar Elde Etti?
42 dakika önce
Vestel işbirliğinden bahseden Vestel Tedarik Zinciri Direktörü Ender Yüksel, bu işbirliğinden elde ettikleri kazanımları ve pazara sundukları çözümleri anlattı.
ICRON - Vestel işbirliğinden bahseden Vestel Tedarik Zinciri Direktörü Ender Yüksel, bu işbirliğinden elde ettikleri kazanımları ve pazara sundukları çözümleri anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:04
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