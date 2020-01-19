Vestel, Icron İşbirliğinden Ne Gibi Kazanımlar Elde Etti? - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vestel, Icron İşbirliğinden Ne Gibi Kazanımlar Elde Etti? - Son Dakika Ekonomi

Vestel, Icron İşbirliğinden Ne Gibi Kazanımlar Elde Etti?

42 dakika önce

Vestel işbirliğinden bahseden Vestel Tedarik Zinciri Direktörü Ender Yüksel, bu işbirliğinden elde ettikleri kazanımları ve pazara sundukları çözümleri anlattı.

ICRON - Vestel işbirliğinden bahseden Vestel Tedarik Zinciri Direktörü Ender Yüksel, bu işbirliğinden elde ettikleri kazanımları ve pazara sundukları çözümleri anlattı.

Vestel, Icron İşbirliğinden Ne Gibi Kazanımlar Elde Etti?

Vestel, Sektörel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:04 
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