Son Dakika Haberleri: Vestel'in 365 Gün Kadınlar Günü Kampanyasına Sanatçılardan Destek

Vestel'in 365 Gün Kadınlar Günü Kampanyasına Sanatçılardan Destek

1 saat önce

Vestel, sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde değil, 365 gün kadınların yanında olduğunu her platformda duyurdu.

Vestel'in 365 Gün Kadınlar Günü Kampanyasına Sanatçılardan Destek, System.String[]
Vestel, sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde değil, 365 gün kadınların yanında olduğunu her platformda duyurdu. Tüm yıl boyunca kimi zaman bir takside, kimi zaman bir voleybol maçında ya da Vestel mağazasının vitrininde kadınların destekçisi olduğunu vurgulayan Vestel'e sanatçılardan da destek geldi.

Geçen yıl 9 Mart'ta başlattığı #365günkadınlargünü kampanyasıyla yılın her gününde kadınlara özel olduklarını hissettirecek dokunuşlar yapan Vestel, spordan sanata her alanda kadın haklarının destekçisi olduğunu hatırlattı. Tüm yıl boyunca kimi zaman bir takside, kimi zaman bir voleybol maçında ya da Vestel mağazasının vitrininde kadınların destekçisi olduğunu vurgulayan Vestel'e sanatçılardan da destek geldi.

Vestel Ticaret A.Ş. Yurtiçi Pazarlama ve Mobil Ürünleri Satış Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, " 8 Mart'ta kadınlar ve onların sorunları konuşulur, 9 Mart'ta unutulur. Vestel olarak kadınları yıl boyu unutmadık, unutturmadık. Bulunduğumuz her platformda, her mecrada, her alanda kadınları gündemde tuttuk. Yöneticilerimiz katıldıkları her etkinlikte Kadınlar Günü'nü kutladı. Sponsoru olduğumuz Vestel Venus Sultanlar Ligi maçlarında tribünler ve sporcularla beraber kadınlara saygımızı, sevgimizi gösterdik. Mağazalarımızda, ticari taksilerde, spor salonlarında ekranlarda, dizilerde, çağrı merkezimizde reklam filmi yayını, sticker'lar, pankartlar, posterlerle kadınları hep gündeme taşıdık. Sponsorluklar ve bağışlar yaptık. Kısacası #365günkadınlargünü dedik ve demeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:06 Kaynak: İHA

voleybol, 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü, Vestel, Ekonomi
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