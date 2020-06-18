Vestel'in espor turnuvası Kupa Vestel başlıyor

Voleybol, basketbol ve futbol sporlarına yaptığı katkıların yanı sıra Türkiye'de espor dünyasının da önemli aktörlerinden olan Vestel, kendi espor turnuvasını düzenliyor.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, 2 fazda gerçekleşecek turnuvada espor heyecanı zirve yapacak. 29 Haziran-12 Temmuz'da FIFA oyunları ve 6-12 Temmuz'da PUBG ile düzenlenecek Kupa Vestel'de başarılı oyuncuları ödüller bekliyor.

Turnuvaya katılım için son başvuru tarihi, FIFA'da 27 Haziran, PUBG'de ise 4 Temmuz olarak belirlendi.

Türkiye'nin profesyonel 6 takımının da finaline katılacağı PUBG turnuvasında elemeler 4 gün sürecek. Finalin gerçekleşeceği 5'inci günün sonunda birinciye 6 bin TL, ikinciye 2 bin 500 TL, üçüncüye 1.000 TL ve dördüncüye 500 TL ödül verilecek. 5 günlük heyecan, Vestel'in Twitter ve YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

FIFA coşkusu ise iki turnuvada yaşanacak. İlk oyunun FUT modunda olacağı ve profesyonel esporcuları karşılaştıracağı FIFA heyecanında, ikinci turnuvaya her seviyeden FIFA oyuncusu katılım sağlayacak. Bu yönüyle de bir ilki gerçekleştirecek FIFA kapışmasına her iki turnuva için de 3 bin TL'lik ödül eklendi. Birinci 2 bin, ikinci ise 1.000 TL'nin sahibi olacak.

Kupa Vestel'e katılım için www.kupavestel.com adresinden 4 Temmuz'a dek başvuru yapılabilecek.