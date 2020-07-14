Vestel'in espor turnuvası Kupa Vestel sona erdi - Son Dakika

Vestel'in espor turnuvası Kupa Vestel sona erdi

Vestel'in espor turnuvası Kupa Vestel, 12 Temmuz Pazar günü düzenlenen büyük final ile sona erdi.

Vestel'in espor turnuvası Kupa Vestel, 12 Temmuz Pazar günü düzenlenen büyük final ile sona erdi.

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Vestel'den yapılan açıklamaya göre şirket, Kupa Vestel ile espor dünyasına yeni bir soluk kazandırarak, binlerce genç esporcu ve espor tutkununu bir araya getirdi.

Final, Vestel'in resmi Twitch ve YouTube hesabından canlı olarak yayınlanırken, binlerce izleyici tarafından takip edilen turnuvada mücadele son ana kadar devam etti.

10 bin TL ödül havuzlu Kupa Vestel PUBG turnuvasında kazanan takım Etiget Esports olurken, turnuvanın galibini gün boyu istikrarlı performans sergileyen 1907 Fenerbahçe ekibi topladığı 51 puanla takip etti. Turnuvanın üçüncüsü 49 puanla Team Broken, dördüncüsü ise 46 puanla Beşiktaş Esports ekibi oldu.


Bireysel yeteneklerin ön planda bulunduğu Kupa Vestel FIFA 20 FUT ve FIFA 20 Klasik turnuvalarında gerçekleşen maçlar da büyük heyecana sahne oldu.

Toplam 5 maç üzerinden gerçekleşen final maçları sonucunda FIFA 20 FUT şampiyonu Berkije ve FIFA 20 Klasik şampiyonu reelor4 büyük ödülün sahibi oldu.

Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vestel'in espor turnuvası Kupa Vestel sona erdi - Son Dakika Ekonomi
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