Vestel'in akıllı tasarımlarına ABD'den 17 ödül

Vestel, ABD merkezli uluslararası tasarım yarışması International Design Awards'tan (IDA) toplam 17 ödül kazandı.

Vestel'den yapılan açıklamada, "Tasarımın Nobeli" olarak anılan prestijli organizasyonda şirketin önemli başarılar elde ettiği belirtildi.

ABD'nin multidisipliner ve akıllı tasarımları ödüllendiren en prestijli organizasyonlarından IDA'nın bu yıl 14'üncü kez düzenlendiği kaydedilen açıklamada, mimari, iç mimari, moda, grafik ve ürün tasarımı alanlarında vizyoner tasarımların yarıştığı ve Vestel'in elektronik ve beyaz eşya tasarımlarının toplamda 17 ödül kazandığı aktarıldı.

Açıklamada, Vestel'in, yarışma tarihinde bu başarıya ulaşan ilk büyük ölçekli Türk şirketi olduğu dile getirildi.

Vestel Elektronik'in, "Ev Elektroniği" kategorisinde 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz ödül, elektrikli araç şarj cihazı Runner Duo tasarımıyla ise 'Sürdürülebilir Yaşam' kategorisinde gümüş ödül aldığı kaydedilen açıklamada, "Bir diğer yenilikçi tasarım olan elektrikli araç şarj ünitesi EVC08 ise jüriden 'sektörün en güçlü ürünü' yorumunu alarak aynı kategoride altın ödüle layık görüldü." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uzaktan kumanda, çocuklar için tasarlanmış akıllı ekran ve akıllı ayna gibi inovatif ve aynı zamanda estetik tasarımlarla Vestel Elektronik'in toplamda 11 ödül kazanarak, global ölçekte elektronik sektöründe 3 bin marka içinde 12'nci sıranın sahibi olduğu bildirildi.

Vestel Beyaz Eşya'ya 6 ödül

Vestel Beyaz Eşya'nın ise bu yıl ilk kez katıldığı IDA Awards'tan 6 ödülle döndüğü belirtildi.

Yarışmaya dahil olan tüm ürünlerin ödüle layık görüldüğü organizasyon kapsamında Vestel Beyaz Eşya'nın 4 gümüş, 1 altın ve 1 bronz ödül aldığı kaydedilen açıklamada, "Yüksek teknolojili sensörleriyle deterjan miktarını kendi belirleyen, enerji ve su tasarrufu sağlayan aynı zamanda stil sahibi 'Sihirli Dokunuş' teknolojili bulaşık makinesi ve 'Akıllıjet' çamaşır makinesi, akıllıca tasarlanmış aksesuarlarıyla kullanıcı dostu kurutma makineleri ve 'Sıcak Hava Kalkanı' teknolojili ankastre fırın tasarımlarıyla ödülleri toplayan Vestel Beyaz Eşya, vakum ve mayalama teknolojisini bir araya getirerek, sağlıklı yaşam vadeden ve gıda israfını azaltmaya odaklanan Maya buzdolabı ile de altın ödülü kazanarak dikkat çekti." ifadelerine yer verildi.