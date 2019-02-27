Son Dakika Haberleri: Vestel’in televizyonları Google ile Android oluyor

Vestel’in televizyonları Google ile Android oluyor

1 saat önce

Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise 5'inci büyük televizyon üreticisi Vestel, teknoloji devi Google işbirliğiyle Android TV üretecek.

Vestel’in televizyonları Google ile Android oluyor, System.String[]
Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise 5'inci büyük televizyon üreticisi Vestel, teknoloji devi Google işbirliğiyle Android TV üretecek. Vestel'in yeni akıllı tvleriyle tüketiciler gişe rekorları kıran son filmlere, canlı maç sonuçlarına anında erişebilecek. (Selenay YAĞCI)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:05 

Google, TV, Vestel, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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