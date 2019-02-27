Vestel’in televizyonları Google ile Android oluyor
1 saat önce
Avrupa'nın ikinci, dünyanın ise 5'inci büyük televizyon üreticisi Vestel, teknoloji devi Google işbirliğiyle Android TV üretecek.
Avrupa
'nın ikinci, dünyanın ise 5'inci büyük televizyon üreticisi Vestel
, teknoloji devi Google
işbirliğiyle Android TV
üretecek. Vestel'in yeni akıllı tvleriyle tüketiciler gişe rekorları kıran son filmlere, canlı maç sonuçlarına anında erişebilecek. (Selenay YAĞCI)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:05
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