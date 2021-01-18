Vestel'in yapay zeka projesine Avrupa Birliği'nden destek - Son Dakika

Vestel'in yapay zeka projesine Avrupa Birliği'nden destek

18.01.2021 12:09
Vestel'in yapay zeka projesine Avrupa Birliği'nden destek, System.String[]

Vestel, uluslararası ölçekte yürütülen, Avrupa Birliği'nin en büyük araştırma ve inovasyon programlarından olan "Horizon 2020"den 3 projesiyle yeni bir fon almaya hak kazandı.

Vestel, uluslararası ölçekte yürütülen, Avrupa Birliği'nin en büyük araştırma ve inovasyon programlarından olan "Horizon 2020"den 3 projesiyle yeni bir fon almaya hak kazandı.

Vestel açıklamasına göre, 2019 yılında kişiselleşen tüketici ihtiyaçlarına yönelik akıllı ve esnek üretim çalışmalarını kapsayan KYKLOS 4.0 projesiyle fon alan Şirket, 2020 yılında üç projeyle daha desteklendi. Vestel bu üç projeden biri olan DAIS (Distributed Artificial Intelligence Systems) ile 11 ülkeden 49 proje ortağıyla dağıtık yapay zeka sistemleri geliştirerek, kullanıcı deneyimini ve veri güvenliğini artırmaya yönelik çözümler geliştirecek.

"Ürettiğimiz projelerin dünya çapında kabul gören programlar tarafından desteklenmesi gurur verici"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Vestel'in uzun yıllara dayanan Ar-Ge birikimi ve inovasyon kültürüne sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vestel, üretim gücünü dünyanın farklı bölgelerindeki Ar-Ge merkezlerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve 1.700 kişilik Ar-Ge ekibinden alıyor. Ar-Ge vizyonumuzun merkezinde Endüstri 4.0, yapay zeka, mobilite ve bağlanabilirlik bulunuyor. Bu kapsamda ürettiğimiz projelerin dünya çapında kabul gören programlar tarafından desteklenmesi gurur verici. İlk Horizon 2020 desteğimizi akıllı ve esnek üretim projemizle Eylül 2019'da almıştık. 2020'nin sonunda ise batarya teknolojileri ve elektrikli araç şarj istasyonu çalışmalarını içeren iki projemizle daha destek kapsamına alındık. Ayrıca ilk kez bir ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) projesini de bünyemize katarak Ar-Ge gücümüzü bir kez daha ortaya koyduk."

Araştırma Geliştirme, Avrupa Birliği, Yapay Zeka, Vestel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vestel'in yapay zeka projesine Avrupa Birliği'nden destek - Son Dakika


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