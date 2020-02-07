Vestel'in yenilikçi tasarımlarına 6 ödül - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Vestel'in yenilikçi tasarımlarına 6 ödül - Son Dakika Ekonomi

Vestel'in yenilikçi tasarımlarına 6 ödül

6 saat önce

ABD merkezli uluslararası tasarım yarışması IDA (International Design Awards) bu yıl 13'üncü kez düzenlendi.

Vestel'in yenilikçi tasarımlarına 6 ödül, System.String[]

ABD merkezli uluslararası tasarım yarışması IDA (International Design Awards) bu yıl 13'üncü kez düzenlendi.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Mimari, iç mimari, moda, grafik ve ürün tasarımı alanlarında vizyoner tasarımların yarıştığı organizasyonda Vestel, yenilikçi 4 tasarımıyla 2 Altın, 3 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplam 6 ödüle layık görüldü. Vestel yarışma geçmişinde bu başarıya ulaşan ilk ve tek büyük ölçekli Türk markası oldu.

Vestel tasarımları, IDA'nın Profesyonel Ürün Tasarımı kategorisinin altında yer alan farklı kategorilerde ödüller kazandı.

Vestel, pille çalışan televizyon tasarımı Philie TV ile Ev Elektroniği, elektrikli araç şarj ünitesi EVC07 tasarımıyla ise Sürdürülebilir Yaşam alt kategorilerinde Altın ödül aldı.

EVC07 aynı zamanda aktarım araçları kategorisinde Gümüş ödül de kazandı. Bir diğer yenilikçi tasarım DC tipi elektrikli araç şarj ünitesi Roadrunner da aynı kategoride Bronz ödüle layık görüldü. Roadrunner Sürdürülebilir Yaşam kategorisinde de Gümüş ödüle layık görülürken, gençler için taşınabilir televizyon tasarımı TV with ME, Ev Elektroniği kategorisinde Gümüş ödül elde etti.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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