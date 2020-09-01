Vestel Müşteri Hizmetleri 'En İyi İşyeri' seçildi

Vestel Müşteri Hizmetleri, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketlerinden Kincentric tarafından 'Türkiye'nin En İyi İşyeri' unvanıyla ödüllendirildi.

Uluslararası bağımsız insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi olarak faaliyet gösteren Kincentric'in 20 yıldır yürüttüğü En İyi İşyerleri/ Best Employers Araştırması 2019 yılı sonuçları açıklandı. Çalışanlarla yapılan görüşmeler ve işyeri mükemmelliğinin ölçümlendiği araştırmalar kapsamında Vestel Müşteri Hizmetleri, 50 farklı sektörden 200'ü aşkın şirketin değerlendirildiği araştırma sonucu listede yer alan 32 şirketten biri oldu. Türkiye'nin en geniş katılımlı işyeri araştırması olan Kincentric Best Employers kapsamında çalışanlar işyerlerini bağlılık, çeviklik, liderlik ve yetenek olmak üzere günümüz iş dünyasının önemli gündem maddeleri ekseninde değerlendirdi.

Dünya çapında 20 yıldır yürütülen, Türkiye'de ise 13'üncü kez düzenlenen araştırma kapsamında 'En İyi İşyeri' ödülü almalarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Dr. A. Tarkan Tekcan, "Uluslararası saygın danışmanlık kuruluşu Kincentric tarafından yapılan araştırma sonucu mavi ve beyaz yaka çalışanlarımızın değerlendirmeleriyle 'En İyi İşyeri' seçildik. Müşterilerimize beklentilerinin ötesinde, fark oluşturan bir müşteri deneyimi yaşatmak için büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Bu motivasyonun kaynağının çalışan mutluluğu olduğunu asla unutmadan yolumuza devam ediyoruz. Bu anlamlı ödülde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL