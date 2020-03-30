Vestel Müşteri Hizmetleri'nden müşterilere ve sağlık çalışanlarına 2 yeni uygulama

Vestel Müşteri Hizmetleri, hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığını korumak amacıyla iki yeni uygulama başlattı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Vestel Müşteri Hizmetleri, cozumuvar.vestel.com.tr web sitesi ile müşterilere ürünlerinde karşılaştıkları sorunları yetkili servis desteği almadan çözme imkanı sunuyor.

Müşteriler, yine portal üzerinden arıza ve montaj talebi oluşturup yetkililerle iletişime geçebiliyor.

Uygulamayla yetkili servis hizmetlerinin zorunlu hallerde verilerek hem müşterilerin hem de çalışanların sağlığını korumak amaçlanırken, Vestel ayrıca, müşterilerinin mart-nisan ve nisan-mayıs aylarında garantisi biten ürünlerinin garanti sürelerini 3 ay ücretsiz uzatıyor.

Vestel, sağlık çalışanlarının her daim yanında olduğunu ortaya koyan bir uygulama başlattı. Kovid-19 ile mücadele bitene kadar doktorlar, hemşireler, eczacılar, hasta bakıcılar, hizmet görevlileri ve sağlık sektöründeki tüm çalışanlar Vestel servis hizmetlerinden 7 gün 24 saat ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Sağlık çalışanları, kendilerine özel 0850 393 56 66 numaralı hattı arayarak, garanti kapsamı dışındaki ürünleri dahil teknik destek ve servis hizmeti ücretsiz olarak alabilecek.