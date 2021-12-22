Vestel Müşteri Hizmetleri'ne 3 yeni ödül - Son Dakika

Vestel Müşteri Hizmetleri, 4. CX Awards Turkey'den 2, İstanbul Marketing Awards'dan ise 1 ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel, müşteri hizmetlerinde çıtayı yükseltirken, başarılı uygulamalarıyla dikkat çekiyor. Vestel Müşteri Hizmetleri son olarak Türkiye'nin ilk müşteri deneyimi ödülleri olan 4. CX Awards Turkey'den 2, İstanbul Marketing Awards ödül töreninden ise 1 ödülle döndü. Vestel CX Awards kapsamında, müşterilere sunulan deneyim boyunca karbon ayak izi ve atıkların azaltıldığı, hizmet süreçlerinin çevreye duyarlı şekilde dönüştürüldüğü 'Yeşil Yolculuk' projesiyle Yeşil Ayak İzim kategorisinde Üretken Proje ödülüne, kişiselleştirilmiş müşteri hikayeleri ve alınan içten teşekkürlerden oluşan 'Teşekkür Projesi' ile Sosyal Sorumluluk kategorisinde özel ödüle layık görüldü.

Vestel Müşteri Hizmetleri, İstanbul Marketing Awards'da ise Satış Sonrası Hizmet/Ürün Geliştirme kategorisinde Gold ödülün sahibi oldu. Ödülü getiren proje ise pandemi döneminde teknik desteğe ihtiyaç duyan müşterilere videolu anlatımlarla ulaşmayı sağlayan, değişen tüketici davranışlarına dijital müşteri hizmetleri fonksiyonları sunan mikro web sitesi 'Çözümü Var' oldu.???????