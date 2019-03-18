Son Dakika Haberleri: Vestel Müşteri Memnuniyetinde 6 Yıldır Birinci

Vestel Müşteri Memnuniyetinde 6 Yıldır Birinci

46 dakika önce

ŞikayetVar A.C.E. Awards 2019'da beyaz eşya, elektronik ve akıllı telefon kategorilerinde yarışan Vestel, müşteri memnuniyetinde 6 yıldır birinciliğini koruyor.

Vestel Müşteri Memnuniyetinde 6 Yıldır Birinci, System.String[]
ŞikayetVar A.C.E. Awards 2019'da beyaz eşya, elektronik ve akıllı telefon kategorilerinde yarışan Vestel, müşteri memnuniyetinde 6 yıldır birinciliğini koruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vestel Müşteri Hizmetleri, Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markalarının belirlendiği ŞikayetVar A.C.E Awards 2019'da beyaz eşya, elektronik ve akıllı telefon kategorilerinde "Diamond" ödülün sahibi oldu.

Vestel, "Türkiye'de hangi markalar müşteri memnuniyetine çok önem veriyor ve gelen şikayetlerini iyi yönetiyor" sorularının yanıt bulduğu platformda, 6 yıldır birinciliğini koruyor.

2001 yılında kurulan, dünyanın ilk ve en büyük şikayet platformu olan sikayetvar.com'un 3,8 milyon üyesi bulunuyor. Platform, tüketici davranışlarını ve marka tercihlerini etkileyen önemli bir referans sitesi olarak kabul ediliyor.

Aylık 8,5 milyon tekil kullanıcının satın alma yapmadan önce başvurduğu platformda, Vestel, müşterilerine satış öncesi ve sonrası verdiği destekle platformun en başarılı markası oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:05 Kaynak: AA

Türkiye, Vestel, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şubat'ta Konut Satışı Yüzde 18,2 Düştü Çocuk Sevgileri Geçim Kaynağına Dönüştü İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 11:51:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vestel Müşteri Memnuniyetinde 6 Yıldır Birinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]