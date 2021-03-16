Vestel PSM Radyo dinleyicilerle buluştu - Son Dakika

Vestel PSM Radyo dinleyicilerle buluştu

16.03.2021 13:29
Vestel PSM Radyo dinleyicilerle buluştu, System.String[]

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) yeni sesli dijital mecrasını radyo severlerle buluşturdu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) yeni sesli dijital mecrasını radyo severlerle buluşturdu.

Vestel sponsorluğu ile Karnaval Medya Grubu bünyesinde hayata geçirilen yeni performans alanı Vestel PSM Radyo'nun tanıtımı çevrim içi gerçekleştirildi.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, "Fiziksel olarak birlikte olamıyoruz ama ekranlar aracılığıyla mesafeli bir şekilde yine de birlikteyiz." dedi.

Aralık'tan bu yana Zorlu PSM'nin Genel Müdürlük görevini sürdürdüğünü belirten Ova, salgın tedbirleri nedeniyle yaklaşık bir yıldır izleyicilerden ayrı olduklarını, çeşitli içeriklerle tekrar Zorlu PSM'de görüşmeyi umut ettiklerini ifade etti.

Bu süreçte YouTube, Instagram ve online.zorlupsm.com üzerinden 2 milyon sanatsevere ulaştıklarını dile getiren Ova, "Bu kez dijital dünyadaki varlığımızı bir adım daha ileriye taşıyoruz ve sesimizi daha da geniş kitlelere duyurmak adına Vestel PSM Radyo'yu kurduk." değerlendirmesini yaptı.

Filiz Ova, radyonun her daim yeni gelişen teknolojik trendlerle birlikte kendini yenileyen bir kitle iletişim aracı olduğunu, program akışını oluştururken PSM sahnelerini radyoya taşımayı amaçladıkları Vestel PSM Radyo sayesinde izleyicilerle 24 saat kesintisiz buluşmayı arzu ettiklerini kaydetti.

Radyoda pek çok farklı müzik janrının da dinlenebileceği belirten Ova, yayına başlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Önümüzdeki dönemde pek çok sürpriz programımız da yer alacak." diye konuştu.

"Pandemide insanlar daha fazla müzik ve podcast dinliyor"

Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, Zorlu PSM ekibiyle 5 yıldır iş birliği içinde olduklarını, salgın tedbirleriyle birlikte bazı aktiviteleri fiziki ortamdan dijital ortama taşıma gereği gördüklerini söyledi.

Salgın döneminde insanların yeni hobiler edindiğini, Vestel olarak da yemek pişirme, spor ve sanat gibi hobilere destek olmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Güler, sanat tarafında da iş birliklerini sanal ortama taşımak istediklerini kaydetti.

Vestel PSM Radyo ile Zorlu PSM misafirleri, Karnaval dinleyicileri ve tüketicilerle 7 gün 24 saat temasla olma imkanı bulacaklarını ifade eden Güler, "Evet pandemide insanlar evde daha çok vakit geçiriyor. Daha fazla müzik, daha fazla podcast dinliyorlar, bilgi edinmeye çalışıyorlar. Ama insanların en çok arayış içerisinde olduğu şey, kaliteli içerikler." görüşünü paylaştı.

"PSM'nin özgün içeriğini dijital radyo mecrasına taşıyoruz"

Karnaval Medya Grubu yöneticisi Burak Can ise etkinliğe gelirken projeye ilk karar verdikleri zamanları düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Yıllar sonra hala bu heyecanı paylaşabiliyor ve paylaşacak ortaklar bulabiliyor olmak bizim açımızdan çok heyecan verici. Vestel PSM Radyo ile Zorlu PSM'nin çok sesli özgün içeriğini dijital radyo mecrasına taşıyor olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Karnaval Medya Grubu bünyesinde bulunan ve 1990'lı yılların başından bu yana Türkiye'nin en eski, en köklü radyolarından gelen tecrübeyi Zorlu PSM'nin içerik üretim, performans ve refleksiyle birleştirdik. Teknik altyapımızın da verdiği destekle ve Vestel'in de bize kattığı güçle birlikte Vestel PSM Radyo'da buluştuk. Bugünden itibaren de yayınlara başladık."

Salgının ses mecrasına olumlu etki ettiğini dile getiren Can, "Siz de bunun farkındasınızdır son günlerde çok sık kullanılan kelimeler var. Bunlardan bir tanesi podcast örneğin, dijital radyo keza öyle. Ses mecrasında bir hareket var. Bir takım sosyal platformlar kuruldu. Tüm bunlar bu mecranın hareketliliğini gözler önüne seriyor. Vestel PSM Radyo, dijitalde radyoculuğun nasıl yapılacağını en yeni, en taze bilgilerle dinleyiciye sunacak. Hem içerik stratejisi ve kurgusu bakımından hem de bunun paylaşılma kanalları açısından en güncel radyo deneyimini, sesli mecra deneyimini yaşayabileceğiniz alan olacak." ifadelerini kullandı.

"Şimdi de radyodaki performansımızı görün" sloganıyla sanat ve müzikseverlerin beğenisine sunulan Vestel PSM Radyo, klasik rock, pop rock, indie rock, folk, Turkish folk, jazz ve soul gibi pek çok farklı müzik janrını barındıran yayın akışının yanı sıra özgün içerikli programlar da sunuyor.

Zorlu PSM sahnelerinin ruhunu yansıtan müzik seçkisinin de yer aldığı radyo yayını, Karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasından dinlenebiliyor.

Vestel, Medya, Müzik, Radyo, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Vestel PSM Radyo dinleyicilerle buluştu - Son Dakika


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