Vestel, Sadece 8 Mart'ta Değil, 365 Gün Kadınların Yanında

Vestel, sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde değil, 365 gün kadınların yanında olduğunu her platformda duyurdu.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, tüm yıl boyunca kimi zaman bir takside, kimi zaman bir voleybol maçında ya da Vestel mağazasının vitrininde kadınların destekçisi olduğunu vurgulayan Vestel'e sanatçılardan da destek geldi.



Geçen yıl 9 Mart'ta başlattığı #365günkadınlargünü kampanyasıyla yılın her gününde kadınlara özel olduklarını hissettirecek dokunuşlar yapan Vestel, spordan sanata her alanda kadın haklarının destekçisi olduğunu hatırlattı.











Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Ticaret AŞ Yurtiçi Pazarlama ve Mobil Ürünleri Satış Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, şunları kaydetti:



"8 Mart'ta kadınlar ve onların sorunları konuşulur, 9 Mart'ta unutulur. Vestel olarak kadınları yıl boyu unutmadık, unutturmadık. Bulunduğumuz her platformda, her mecrada, her alanda kadınları gündemde tuttuk. Yöneticilerimiz katıldıkları her etkinlikte Kadınlar Günü'nü kutladı. Sponsoru olduğumuz Vestel Venus Sultanlar Ligi maçlarında tribünler ve sporcularla beraber kadınlara saygımızı, sevgimizi gösterdik. Mağazalarımızda, ticari taksilerde, spor salonlarında ekranlarda, dizilerde, çağrı merkezimizde reklam filmi yayını, sticker'lar, pankartlar, posterlerle kadınları hep gündeme taşıdık. Sponsorluklar ve bağışlar yaptık. Kısacası #365günkadınlargünü dedik ve demeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

