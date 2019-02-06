Vestel Sınırsız Tv, 4mm İnceliğiyle Dikkat Çeken Modelin Özellikleri ve Fiyatı?

Türkiye
'de üretilen ilk sınırsız TV
satışa çıktı Vestel
Sınırsız TV Özellikleri ve Merak Edilen Fiyatı?
Vestel, yeni televizyonu ile sınırları kaldırıyor. Red Dot Tasarım Ödüllü Sınırsız VLED TV, sadece 4 mm inceliğindeki çerçevesi, en ince detayları bile ön plana çıkaran Quantum Renk Paleti; daha parlak ve yüksek kontrastlı Dolby Vision teknolojisi ile dikkat çekiyor.
Vestel, dünyanın en prestijli tasarım yarışması Red Dot Design Award'dan tasarım ödülü alan yeni televizyonunu satışa çıkardı. Berlin
'deki 2018 IFA fuarında sergilenen Türkiye'de üretilen ilk sınırsız TV'si sadece 4 mm inceliğindeki çerçevesi, şık tasarımı ile dikkatleri üstüne çekiyor.
Vestel Quantum Renk Paleti teknolojisi sayesinde en ince detayları bile ön plana çıkaran Sınırsız TV; Yüksek Parlaklık teknolojisi ile parlak ve aydınlık görüntü sağlıyor. HDR ve Dolby Vision teknolojisi ile de daha parlak, detaylı ve yüksek kontrastlı görüntüye ulaşan Vestel Sınırsız TV; dahili 4K uydu alıcısı sayesinde ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan 4K yayınları, Smart TV özelliği sayesinde de farklı içerikleri izleme olanağı sunuyor. 65 inç Vestel Sınırsız TV'nin tavsiye edilen perakende fiyatı 8.499 TL.
VESTEL SINIRSIZ TV VUHD SMART 65UD9800 65¨ SINIRSIZ VLED TV ÖZELLİKLERİ
PC Girişi
PC girişi sayesinde televizyonunuzu aynı zamanda bilgisayar monitörü olarak da kullanabilirsiniz.
4 Çekirdekli İşlemci
Yeni 4 Çekirdek işlemcili ürünlerimiz artık 4 kata kadar daha hızlı performans gösteriyor.
Dahili 4K Uydu Alıcı
Dahili 4K UHD uydu alıcı ile sayesinde extra bir cihaza ihtiyaç duymadan 4K yayınları izleyebilirsiniz.
Dahili Wi-Fi
Başka bir cihaz bağlantısına ihtiyaç duymadan, televizyonunuzdan internete kablosuz olarak kolayca bağlanabilirsiniz.
İnternet Tarayıcısı
Vestel Smart TV'niz üzerinden internet tarayıcısı ile istediğiniz websitesini ziyaret edebilirsiniz.
Vestel Smart Center
Vestel Smart Center, Vestel Smart TV'lerle uyumlu bir tablet ve akıllı telefon uygulamasıdır. Bu uygulama ile, fotoğraf, müzik veya videolarınızı televizyondan mobil cihazınıza ya da mobil cihazınızdan televizyonunuza aktarabilir, mobil cihazınızı kumanda gibi kullanarak tüm televizyon fonksiyonlarını kontrol edebilirsiniz. Vestel Smart Center'ın akıllı Rehber fonksiyonu size TV deneyiminizi bir üst seviyeye taşırsınız.
Vestel