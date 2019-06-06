Son Dakika Haberleri: Vestel sınırsız TV'ye uluslararası tasarım ödülü
Son Dakika Ekonomi Haber

Vestel sınırsız TV'ye uluslararası tasarım ödülü

23 dakika önce

Vestel'in sınırsız TV'sine A'Design Award 2018-2019'dan Golden A'Design Award ile ödüllendirildi.

Vestel sınırsız TV'ye uluslararası tasarım ödülü, System.String[]
Vestel'in sınırsız TV'sine A'Design Award 2018-2019'dan Golden A'Design Award ile ödüllendirildi.

Vestel, IFA 2018 fuarında sergilenen ve Ocak ayında satışa çıkan sınırsız (borderless) TV'si ile dünyanın en geniş kapsamlı tasarım yarışması olan A'Design Award 2018-2019'dan 'Golden A Design' ödülü ile döndü. Vestel Sınırsız TV, ödül organizasyonunun bu yıl Dijital ve Elektronik Ürün Tasarımı kategorisinde ödül alan tek televizyon olduğu kaydedildi.

İtalya'da gerçekleşen A'Design Award Tasarım Yarışması'nda her yıl 80 kategoride yüzlerce marka değerlendiriliyor. Yarışmaya katılan çalışmalar 3 farklı jüri ekibi tarafından işlevsellik, ergonomi, mühendislik, sunum, inovasyon ve teknoloji gibi çeşitli başlıklar altında inceleniyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:04 Kaynak: İHA
Vestel, TV, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da konaklayacak yer kalmadı! Oteller doldu, sosyal tesisler doldu, bu da yetmedi Tasfiyelik eşya 7 ayda 165 milyon lira kazandırdı Bakan Süleyman Soylu, sosyal medyada gündem olan namaz videosuna açıklık getirdi! Minik Ecrin'in üvey amcası "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi" diyen bir şahıs tarafından darbedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 10:27:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vestel sınırsız TV'ye uluslararası tasarım ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]