Vestel, tüm ürünleriyle GittiGidiyor'da - Son Dakika

Vestel, tüm ürünleriyle GittiGidiyor'da

GittiGidiyor ile Vestel arasında yapılan anlaşma sonucunda Vestel'in tüm kategorilerinde yer alan yüzlerce ürünü GittiGidiyor'da açtığı mağazasında satışa sunuluyor.

Vestel, tüm ürünleriyle GittiGidiyor'da, System.String[]

GittiGidiyor ile Vestel arasında yapılan anlaşma sonucunda Vestel'in tüm kategorilerinde yer alan yüzlerce ürünü GittiGidiyor'da açtığı mağazasında satışa sunuluyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, şirket dünyaca ünlü yerli ve yabancı markalarını kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor. Tüketici elektroniği ve beyaz eşya sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerinden Vestel'in resmi mağazası GittiGidiyor'da yerini aldı.

Vestel'in Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri, TV, Ses ve Görüntü Sistemleri, Cep Telefonu & Aksesuar ve Kişisel Bakım olmak üzere tüm kategorileri ve yüzlerce ürünü GittiGidiyor'da satışa sunuluyor. Yakın dönemde Regal ve Vsoutlet mağazalarının da platformda yer alması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, güçlü markaları GittiGidiyor'da buluşturmaya devam ettiklerini belirtti. Elçin, Vestel'in de geniş ürün gamını kullanıcılarının hizmetine sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Elçin, "Özellikle pandemi sürecinde tüketicilerin alışveriş alışkanlığı değişti ve e-ticarete yönelimi arttı.

Pek çok büyük marka da online satış kanallarını güçlendirerek bu büyük ekosisteme dahil oldu. Biz GittiGidiyor olarak 19 yıldır tüketicilerimizin bol çeşit, avantajlı fiyat ve kaliteye ulaştıkları, keyifli ve güvenli bir alışveriş deneyimi yaşamaları için çalışıyoruz. Vestel gibi ülkemizin gururu olan bir markayla iş birliği yapmaktan çok mutluyuz. Yüzlerce Vestel ürünü 31 milyon kayıtlı kullanıcımıza ulaşacak." açıklamasında bulundu.

Vestel Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Duygu Badem Uylukçuoğlu ise "Türkiye'de e-ticaretin potansiyelini ve perakende sektöründeki yerini dikkate aldığımızda, pazar yerlerinin önemi dikkat çekiyor. GittiGidiyor en çok tercih edilen e-ticaret siteleri arasında yer alıyor. Perakende sektörünün önemli oyuncularından olarak biz de uzun zamandır e-ticarete yatırım yapıyor, birçok uygulama ve yeni süreçleri hayata geçiriyoruz. Bunun en güzel örneği son dönemde uygulamaya aldığımız internet alışverişlerinde Türkiye'nin her yerine 24 saatte teslim hizmeti. Bu hizmet ile online ticarette çok ciddi fark yarattık." ifadelerini kullandı.

Değişen yaşam koşulları ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte online'da yaş ve segment gibi kırılımların neredeyse ortadan kalktığına vurgu yapan Uylukçuoğlu, şunları aktardı:

"Bizim de Vestel olarak temel yaklaşımımız; tüketiciyi her zaman odak noktasında tutmamız ve iş süreçlerimizi tüketiciyi merkeze koyarak oluşturmamız. Alışveriş yapılan kanallar, araçlar, yöntemler değişse de 'tek bir tüketici var' ve bu 'tüketici her yerde'. Biz o müşterinin peşindeyiz ve amacımız onların bize ulaşabileceği her noktada deneyimi mükemmelleştirmek. Bu anlayışla GittiGidiyor bizim için doğru bir yol arkadaşı çünkü global vizyonu tüketici deneyimini artırmak olan bir marka. Bu çerçevede Vestel & GittiGidiyor iş birliğinin heyecan verici ve sektör açısından önemli bir adım olacağına inanıyorum."

Vestel, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vestel, tüm ürünleriyle GittiGidiyor'da - Son Dakika

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