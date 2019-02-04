Vestel, Türkiye'de Üretilen İlk 'Sınırsız' Tv'yi Satışa Çıkardı

Son yıllarda ülkemizde pek çok firma elektronik alanında çalışmalar yapıyor. Bazı firmalar savunma sanayine, bazı firmalar da şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yaparken bazı firmalar da tüketici elektroniğine yöneliyor. Vestel de tüketici elektroniğine yönelik çalışmalar yapan firmalardan birisi.2018'in tüketici elektroniği fuarı IFA 2018'de de yer alan ve 'Red Dot Design Award' tasarı ödülü sahibi Vestel televizyon satışa çıktı.Televizyonda Dolby Vision ve HDR teknolojisi bulunurken, Vestel Quantum Renk Paleti sayesinde en ince detayları bile görmek mümkün oluyor.Bütünleşik olarak 4K uydu alıcısı bulununduğu televizyon, 4K yayınların yanı sıra Smart TV özelliği sayesinde farklı içerikleri de izleme şansı sunuyor. Ekran çerçevesi ise sadece 4mm.Bununla beraber Vestel'den yapılan açıklamada televizyonun girişleri, gecikme süresi, ekran yenilenme hızı gibi bilgiler yer almıyor.