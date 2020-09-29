Vestel üretimi beyaz eşyalara Alman test kurumundan tam not - Son Dakika

Vestel üretimi beyaz eşyalara Alman test kurumundan tam not

Almanya'nın prestijli test kurumlarından biri olan Haus&Garten'ın, Vestel City'de üretilen bulaşık, çamaşır ve çamaşır kurutma makinelerine yaptığı değerlendirmede en iyi puanı verdiği açıklandı.

Vestel üretimi beyaz eşyalara Alman test kurumundan tam not, System.String[]

Almanya'nın prestijli test kurumlarından biri olan Haus&Garten'ın, Vestel City'de üretilen bulaşık, çamaşır ve çamaşır kurutma makinelerine yaptığı değerlendirmede en iyi puanı verdiği açıklandı.

Vestel'in lisanslı markası olan Sharp markalı bulaşık, çamaşır ve çamaşır kurutma makinelerinin, Almanya'nın prestijli test kuruluşlarından biri olan Haus&Garten Test ve test berichte.de tarafından en iyi skoru alarak zirveye yerleştiği açıklandı. Verilen bilgiye göre, performans, güvenlik, kullanım kolaylığı ve enerji tüketimi konularında zorlu kriterler içeren kapsamlı testler sonucunda,yenilikçi ve sürdürülebilir teknolojilerine sahip Vestel üretimi çamaşır kurutma makinesi, rakiplerini geride bırakarak 763 farklı model ürün arasından en iyi ürün olarak birinci seçildi. Test edilen diğer Vestel üretimi ürünlerden çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi ise yapılan testler sonucunda,hem fonksiyonellik hem de performans açısından en iyi puana ulaştı ve dört farklı ürün arasından dünyaca ünlü rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vestel Şirketler Grubu CEO'su Turan Erdoğan, "Şirket olarak en iyi ve en yeni teknolojiye sahip ürünler üretmenin yanı sıra ürünlerin tasarımlarına, kullanım özelliklerine ve çevreye duyarlılığına da dikkat ediyoruz. Saygınlığı ve güvenirliği herkes tarafından bilinen ve tüketicinin satın alma kararında etkisi olan Haus&Garten Test kuruluşu dünyaca ünlü beyaz eşya, TV, cep telefonu markasını birçok kritere göre test ediyor. Tasarımını ve üretimini yaptığımız ürünler, sağladığı özelliklerden dolayı birçok markayı geride bırakarak zirveye yerleşti. Ürünlerimiz dünya çapındaki rakipleri arasında en yüksek puanı alarak birinci sıraya yerleşti ve kalitesini bir kez daha ispatladı. Şirket olarak bu başarı bizi oldukça gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Vestel üretimi beyaz eşyalara Alman test kurumundan tam not

Beyaz Eşya ve Elektirikli Ev Aletleri, Almanya, Vestel, CEO, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:11 - Kaynak: İHA

Son Dakika Teknoloji Vestel üretimi beyaz eşyalara Alman test kurumundan tam not - Son Dakika


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