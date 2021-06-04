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Vestel üretimini artırırken, kaynak kullanımını azaltıyor - Son Dakika

Vestel üretimini artırırken, kaynak kullanımını azaltıyor

04.06.2021 10:38
Vestel üretimini artırırken, kaynak kullanımını azaltıyor, System.String[]

Dünya Çevre Günü dolayısıyla sürdürülebilir ve çevreci yaklaşıma dikkati çeken Vestel, bu anlayış ile üretim süreçlerinde karbon ayak izini azaltıyor; ürettiği ürünlerle de tüketicilere sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla sürdürülebilir ve çevreci yaklaşıma dikkati çeken Vestel, bu anlayış ile üretim süreçlerinde karbon ayak izini azaltıyor; ürettiği ürünlerle de tüketicilere sürdürülebilir bir yaşam sunuyor.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, teknolojisini dünyanın 157 ülkesine ulaştıran Vestel, sanayi alanında yoğun üretim yapan bir şirket olmasına karşın çevreye duyarlı yaklaşımı ile hayata geçirdiği verimlilik projeleri sayesinde artan üretime rağmen kaynak kullanımını düzenli olarak azaltıyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, tüketicimizin hayatını kolaylaştıran teknolojileri üretirken, dünya kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere karşı sorumlulukları yerine getirmenin öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Ar-Ge'den üretime, satıştan pazarlamaya kadar tüm ekiplerin çevreci bir yaklaşımla hareket ettiğinin vurgulayan Erdoğan, "Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde Zorlu Holding'in Akıllı Hayat 2030 vizyonu da bize yol gösterici oluyor. Kendi üretim süreçlerimiz ve ürünlerimizin yanı sıra Vestel Ventures aracılığı ile yatırım yaptığımız şirketlerin de bu anlayışla hareket etmesi bizim için çok önemli. Global pazarlarda rekabet eden bir marka olarak, dünya standartlarının ve sürdürülebilirlik ilkelerinin ötesine geçen bir anlayışla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu alana sunduğumuz katkıyı her yıl artırmak için hedeflerimizi sürekli yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknolojik, yenilikçi ve doğa dostu beyaz eşyalar

Açıklamaya göre, Vestel Ar-Ge ekipleri, evlerde tasarrufun artması için aralıksız çalışıyor. Çamaşır makinelerindeki gün ışığı teknolojisi, ek kimyasal dezenfektanlar kullanmak istemeyen kullanıcılar için çamaşırlarda yüksek hijyen seviyesi sağlayan özel bir teknoloji. Çamaşırlar, makinenin kapağına entegre edilmiş olan özel ışık kaynağı ile işlemden geçiyor. Hijyen faktörüne ek olarak gün ışığı teknolojisi daha az deterjan kullanımı ile çevreye daha az kimyasal atık karışmasını sağlıyor, su tüketimini azaltıyor.

Tüketiciler, Vestel'in özel sıcak hava sirkülasyon teknolojisini içeren fırını ile aynı anda 4 tepsi farklı gıdayı kokularını birbirine karıştırmadan pişirirken hem zamandan hem de elektrik enerjisinden tasarruf edebiliyorlar. Öte yandan R290 soğutucu gaz kullanarak üretilen Vestel kurutma makineleri yenilikçi, doğa dostu çevreci bir ürün olarak öne çıkıyor.

Vestel'in rekortmen ürünleri arasında bulunan Hydro Charge teknolojili çamaşır makinesi, çok daha az miktarda deterjanla hem güçlü bir temizleme performansı sağlıyor hem de çevreyi korumaya yardımcı oluyor. Hydro Boost teknolojisiyle yıkama performansından ödün vermeden en kısa program süresi elde ediliyor. ProDrive (Değişken Kapasiteli Yüksek Verimliliğe Sahip Kompresör) ve Vestel tarafından geliştirilen özel inverter teknolojili buzdolabı ise standart A+++'a oranla yüzde 35 daha az enerji tüketiyor.

Vestel City içindeki tüm ofisler de sıfır atık sistemine geçti

Vestel, beyaz eşya fabrikalarında hayata geçirdiği projelerle su ayak izi oranını son 4 yılda yüzde 24'ü aşan bir oranda azalttı. Vestel fabrikalarında 2020 yılı içinde enerji verimliliği çalışmaları sayesinde toplam 11 milyon 494 bin 541 kWh elektrik enerjisi tasarrufu sağlandı.

Şirket, ayrıca döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kapsamında 2019 yılından bu yana merkezi onarım ve geri kazanım birimlerinde hurda ürün sökümü ve arızalı malzeme onarımı yapıyor. Vestel City içindeki tüm ofisler de sıfır atık sistemine geçti.

Vestel beyaz eşya ürünlerinin tüm dış kutu ambalajları yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir kağıttan elde ediliyor. İş Dünyası Plastik Girişimi için Vestel Şirketler Grubu genelinde 2020 baz yılına göre 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 9 bin ton geri dönüştürülmüş plastik kullanımı ve yaklaşık 2 bin ton plastik azaltma taahhüdü verildi. Plastik sektöründe döngüsel ekonomiyi ve plastik miktarlarının azaltılmasını ele alan çalışmalar gerçekleştiriyor. Son olarak zeytin çekirdeğinden plastik malzeme üreten Biolive şirketine yaptığı yatırımla Vestel, bu çalışmalarının kapsamını genişletiyor.

Vestel üretimini artırırken, kaynak kullanımını azaltıyor

Araştırma Geliştirme, Dünya Çevre Günü, Plastik, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vestel üretimini artırırken, kaynak kullanımını azaltıyor - Son Dakika Ekonomi


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