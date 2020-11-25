Vestel ve Ege Üniversitesi teknoloji ve bilim işbirliğine imza attı

Vestel, Ege Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında üniversite, şirketin ürün ve teknoloji geliştirme, farklılaştırma ve onay süreçlerinde bilim danışmanı olarak konumlanırken, şirketin rekortmen ürün ve teknolojileri üniversitenin onayı ve tavsiyesi ile tüketicilerle buluşacak.

Vestel, üniversite-sanayi işbirliği konusunda yeni bir projeye daha imza attı, teknoloji ile bilimi bir kez daha yan yana getirdi. Şirket, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarından Ege Üniversitesi ile öğrencilerin mesleki gelişimine destek vermek, üniversite-sanayi işbirliğini artırmak ve ürün ve teknoloji geliştirmek üzere güç birliği yapacak. Protokol kapsamında üniversite, Vestel ve Regal markalı ürünlerin geliştirilmesi ve tedarik edilmesi sürecinde bilim danışmanı olarak yer alacak. Öte yandan şirketin insan hayatını kolaylaştıran teknolojileri de üniversite tarafından test edilecek. Üniversitenin öğretim üyelerinin inceleyeceği ürünler, enerji ve su tasarrufu, hava kalitesi, besin değerini koruması, sessiz çalışması gibi konularda testten geçecek. Öğrencilerin de aktif rol alacağı bu projede uzun dönemde bitirme veya doktora tezlerinin yazılması, akademik çalışmaların yapılması ve TÜBİTAK projelerine başvurulması hedefleniyor.

Yapılan işbirliği ile ilgili açıklama yapan Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, "Şirketimiz, Türkiye'de teknoloji, farklılık ve değişim denince akla gelen ilk markalardan biri. Yıllardır tüketicilerimize yenilikleri, birçok rekortmen ürünü üstün teknolojimizle sunan bir markayız. Sürdürülebilir ve çevreci bir yaklaşımla daha az enerji ve su tüketen, hava kalitesini artıran, hijyeni ön plana çıkan, daha sessiz çalışan rekortmen ürünler, gıda israfının önüne geçmeye yardımcı teknolojiler üretiyoruz. Bunun en güzel örneklerinden biri bu sene pandemi başında Türkiye'de ilk kez tanıtımını yaptığımız Gün Işığı Teknolojisi oldu. Gün Işığı Teknolojisine sahip buzdolaplarımız, çamaşır makinelerimiz, bulaşık makinelerimiz ve klimalarımız bu dönemde tüketicilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan ürünler oldular. Güneş ışığından ilham alarak geliştirdiğimiz bu teknoloji ile gıdalar daha uzun ömürlü, çamaşır ve bulaşıklar daha hijyenik, ortamın havası daha temiz. Bu ürünler her zaman bağımsız bir test kuruluşu tarafından test edilip, onaylanıyor. Bu kapsamda ülkemizin saygın eğitim kurumlarından Ege Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz güç birliği, üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olacak. Tüketicilerimizin bu iş birliğine duyacağı güvenle, daha az enerji ve su tüketen, hijyen koşullarında üstün performans sağlayan ürünlerimizi güvenle tercih edeceklerine inanıyoruz. Ürün geliştirme ve tedarik süreçlerimizde bilim danışmanı olarak yer alacak olan üniversite, markamızın gelişimi ve güvenilirliği açısından bize değer katacak" dedi.

Üniversite-sanayi işbirliklerine her alanda önem verdiklerini belirten Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversite olarak bilimsel gelişime yaptığımız katkılar gün geçtikçe artıyor. Bilimin ülke kalkınmasındaki öneminin farkında olan ve bu yönde çalışmalarını yönlendiren, araştırma ve eğitim alanında bölgesel, ulusal ve evrensel gereksinimleri karşılama vizyonuna sahip bir anlayış içindeyiz. Ülkemizin ve bölgemizin en önemli kuruluşlarından olan Vestel ile üniversite-sanayi iş birliğinin güzel örneklerinden birini gerçekleştirmek üzere imzaladığımız protokol, üniversitemizde akademik olarak üretilen bilgilerin teknolojik olarak yatırıma ve katma değere dönüştürülmesinde etkili olacaktır. Son yıllarda ülkemizde öncelikli alan olarak belirlenen teknoloji konularında, üniversitemizde yapılan çalışmaların sanayide karşılık bulması, akademik olarak harcanan emeklerin ülke yararına dönüşmesine yol açmaktadır. Bu bağlamda başta Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi olmak üzere Ege Üniversitesi'nin ilgili birimleri yapılacak ortak çalışmaların ülkemize fayda sağlayacağı inancındayım" diye konuştu. - İSTANBUL