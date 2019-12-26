Vestel ve Sharp, iş birliğinin kapsamını genişletti - Son Dakika

Vestel, Sharp ile yaptığı beyaz eşya ürünleri geliştirme, üretme ve Avrupa'da satış ve pazarlama hak ve yetkilerini içeren marka lisans anlaşmasının kapsamını genişletti.



Vestel açıklamasına göre, ilk olarak 2014 yılında imzalanan ve 2024 sonuna kadar geçerli olacak lisans anlaşması, 6 beyaz eşya grubunu (buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli fırın, çamaşır kurutma makinesi ve duvar tipi split klima) kapsıyor.

Genişletilen anlaşma kapsamına artık akıllı ürün ailesi de dahil olacak.



"Avrupa pazarındaki payımızın da artacağına inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, Sharp ile 2014 yılında başladıkları iş birliğinde 5 yılı geride bıraktıklarını ve aynı enerjiyle gelecek 5 yılı planladıklarını bildirdi.



Erdoğan, "Sharp ile çok uyumlu bir iş birliğimiz var. 5 yıl önce başladığımız yolculukta hedeflerimize başarılı bir şekilde ulaştığımızı gördük. Bu çerçevede 2024 yılına kadar olan yol haritamızı da belirledik. Ürün gamında çeşitliliğe giderken mevcut pazarlardaki hareket kabiliyetimizi de derinleştireceğiz. Vestel olarak Avrupa pazarına yaptığımız ihracatın büyük bir kısmı akıllı ürünlerden oluşuyor. Sharp için üreteceğimiz yeni akıllı ürün ailesiyle birlikte önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa pazarındaki payımızın da artacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.