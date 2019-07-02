Vestel, Venus ailesinin yeni üyesini satışa sundu

Vestel, Venus ailesinin yeni üyesi V7'yi satışa sundu.

Vestel, Venus ailesinin yeni üyesi V7'yi satışa sundu. Fiyatıyla dikkat çeken Venus V7, yapay zeka destekli arka kamerasındaki portre, şehir, gece, yemek, gökyüzü, gün batımı, doğa, fon ışığı, kumsal ve çiçek çekim modları ile fotoğraf konusundaki iddialı olduğu belirtiliyor.



Vestel'in Mart ayında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı 'V' serisinin en yeni üyesi Venus V7, satışa çıktı. Telefon ile ilgili yapılan bilgilendirmede; Venus ailesinin ilk sınırsız damla ekranlı modeli olan Venus V7'nin çift SIM kart desteği, 8 MP ön ve 13+2 MP arka kamerası bulunuyor. Üst segment akıllı telefonların tasarım ve teknolojik özelliklerine sahip V7, fiyat ve performans olarak kendi segmentinde önemli bir konuma sahip olacak. 155.4x71.8x8.11 mm'lik ölçülere sahip olan V7'nin ağırlığı ise 163 gram. 3 GB RAM ve microSD ile beraber 128 GB'a kadar artırılabilen 32 GB dahili hafıza yer alan Venus V7'de ayrıca yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor.



10 farklı çekim modu



Vestel'in yeni model telefonunun yapay zekalı arka kamerasındaki 10 farklı çekim modu ile fotoğraflarda profesyonel bir görüntü sağlayacağı belirtiliyor. Bu sayede kullanıcı hiç uğraşmadan Venus V7 otomatik olarak ortamı algılayıp portre, şehir, gece, yemek, gökyüzü, gün batımı, doğa, fon ışığı, kumsal ve bitki çekim modlarına geçiş yapabilecek. Venus V7, kutusunda kendi kılıfı ve ekran koruyucusu ile gelirken, ekran koruyucusu telefona uygulanmış şekilde gelen Venus V7, müşterilerini ekran koruyucuyu uygulamak için de uğraştırmayacak. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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