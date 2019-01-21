Vestel Venus E4 Kutusundan Çıkıyor - 1199 Tl'lik Yeni Model
1 saat önce
Vestel Venus E4 modeli bugün itibarıyla satışa çıktı ve inceleme ürünü ofisimize ulaştı.
Vestel Venus E4 modeli bugün itibarıyla satışa çıktı ve inceleme ürünü ofisimize ulaştı. Bu videomuzda, 1199 TL'ye satılan akıllı telefonu kutusundan çıkarttık ve özelliklerine yakından baktık.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:30 Kaynak: Youtube
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