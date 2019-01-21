Vestel Venus E4 Kutusundan Çıkıyor - 1199 Tl'lik Yeni Model

Vestel Venus E4 modeli bugün itibarıyla satışa çıktı ve inceleme ürünü ofisimize ulaştı.

Vestel Venus E4 modeli bugün itibarıyla satışa çıktı ve inceleme ürünü ofisimize ulaştı. Bu videomuzda, 1199 TL'ye satılan akıllı telefonu kutusundan çıkarttık ve özelliklerine yakından baktık.

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