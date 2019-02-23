Son Dakika Haberleri: Vestel Venüs Sultalar Ligi: Eczacıbaşı Vitra: 0 - Vakıfbank: 3

Vestel Venüs Sultalar Ligi: Eczacıbaşı Vitra: 0 - Vakıfbank: 3

36 dakika önce

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup etti.

Vestel Venüs Sultalar Ligi: Eczacıbaşı Vitra: 0 - Vakıfbank: 3, System.String[]
Vestel Venüs Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 mağlup etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı xx, Mehmet Topal xx

VakıfBank: Robinson xx, Kübra xx, Cansu xx, Zhu, Zehra xx, Sloetjes xx, Gizem xx (L), Ayça xx, Buket xx

Başantrenör: Giovanni Guidetti

Eczacıbaşı VitrA: Kim xx, Gibbemeyer x, Gamze x, Meliha xx, Büşra x, Boskovic xx, Simge xx(L), Larson xx, Ezgi x, Gözde x

Başantrenör: Marco Aurelio Motta

Setler: 3-0 (25-21, 25-13, 25-19)

Süre: 70 dakika (26, 20, 24) - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:37 Kaynak: İHA

Mehmet Topal, Vestel Venüs, Eczacıbaşı Topluluğu, Spor
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