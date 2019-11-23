Son Dakika Haberleri: Vestel Venus Sultanlar Ligi: Atlas Global Yeşilyurt: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3
Son Dakika Spor Vestel Venus Sultanlar Ligi: Atlas Global Yeşilyurt: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3 - Son Dakika Spor

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Atlas Global Yeşilyurt: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3

6 saat önce

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atlas Global Yeşilyurt'u21-25, 25-22, 16-25, 18-25 setler sonucunda 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Vestel Venus Sultanlar Ligi: Atlas Global Yeşilyurt: 1 - Eczacıbaşı VitrA: 3, System.String[]

Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atlas Global Yeşilyurt'u


21-25, 25-22, 16-25, 18-25 setler sonucunda 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Salon: TVF Burhan Felek


Hakemler: Ebru Ayata, Caner Çildir


Yeşilyurt: Buket, Tuğba, Koolhaas, Alexia, Derya C., Gözde, Ayça (L), Derya G., Elif, Şule, Tuana, Arzum


Eczacıbaşı: Gamze, Natalia, Gibbemeyer, Boskovic, Hande, Yasemin, Simge (L), Lloyd, Melis, Saliha


Setler: 1-3 (21-25, 25-22, 16-25, 18-25)


Süre: 105 dakika (26, 26, 28, 25) - İSTANBUL

Eczacıbaşı Topluluğu, Yeşilyurt, Vestel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:16 Kaynak: İHA
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