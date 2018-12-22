Son Dakika Haberleri: Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol...

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol...

4 saat önce

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 10. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'a 3-2 mağlup oldu.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol..., System.String[]
Vestel Venüs Sultanlar Ligi 10. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'a 3-2 mağlup oldu.

Salon: Aydın Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir xx, Ferhat Büyükpamukçu xx

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez xx, Erce xx, Gonzales xx, Ecem xx, Nikolaeva xx, Aybüke xx, Ezgi xx, Seda xx, Ceyda xx, Gözde xx, Derya xx, Sedef xx, Duygu xx, Brayelin xx

Başantrenör: Mustafa Umut Uysal

Kameroğlu Beylikdüzü: Melisa xx, Simay xx, Simone xx, Ergül xx, Kelly xx, Bahar xx, Zekiye xx, Deniz xx, Andrea xx, Ayşegül xx, Sabriye xx, Seray xx, Melis xx, Ceyda xx

Başantrenör: Mehmet Bedestenlioğlu

Setler: (25-17), (12-25), (25-23), (15-25), (6-15)

Süre: 123 dakika (23, 23, 37, 24, 16) - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:36 Kaynak: İHA

voleybol, Beylikdüzü, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika! Beşiktaş Deplasmanda Kasımpaşa'ya 4-1 Mağlup Oldu Medipol Başakşehir, Alanyaspor Engeline Takıldı: 1-1

Alanyasporlu Taraftarlar, Başakşehir Maçında Arda Turan'ı Islıkladı Göztepe, Deplasmanda Ankaragücü'nü 3 Golle Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 22:33:56. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]